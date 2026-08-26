Tim Curry, reconocido actor británico por sus inolvidables personajes en el cine, el teatro y la televisión, falleció el 25 de agosto de 2026, a los 80 años, en Los Ángeles, según informaron diversos medios. Hasta el momento, no se ha informado la causa de su muerte. El actor, quien alcanzó fama mundial como el Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show y como Pennywise en la adaptación televisiva de It, sufrió un grave accidente cerebrovascular en 2012 que cambió su vida y limitó su actividad profesional durante los años posteriores.

¿Qué le pasó a Tim Curry en 2012?

En 2012, Tim Curry sufrió un grave accidente cerebrovascular que tuvo consecuencias importantes para su movilidad y su vida cotidiana. Tras el episodio, el actor quedó confinado a una silla de ruedas, una situación que afectó la manera en que podía continuar trabajando.

Hasta entonces, Curry había desarrollado una carrera de más de cuatro décadas en cine, televisión y teatro. Su versatilidad le había permitido interpretar desde personajes extravagantes y villanos hasta papeles dramáticos, además de trabajar como cantante y actor de voz.

El accidente cerebrovascular supuso, por tanto, un cambio radical en una carrera que hasta ese momento se había caracterizado por su constante actividad sobre los escenarios y frente a las cámaras.

Tim Curry sufrió un grave accidente cerebrovascular en 2012 que afectó su movilidad. | Crédito: AFP

¿Cómo afectó el accidente cerebrovascular a su carrera?

Después de 2012, Curry redujo considerablemente sus apariciones como actor en producciones convencionales. Sin embargo, encontró una manera de mantenerse vinculado al mundo del entretenimiento a través de su trabajo como actor de voz.

Según Variety, las producciones animadas y los videojuegos se convirtieron en su principal fuente de trabajo durante los años posteriores al accidente cerebrovascular. Esta faceta aprovechó una de sus grandes fortalezas profesionales: su particular voz y su capacidad para crear personajes memorables.

A pesar de las dificultades físicas, Curry continuó participando ocasionalmente en proyectos relacionados con algunos de los papeles que marcaron su trayectoria.

¿Tim Curry volvió a interpretar a Frank-N-Furter?

Uno de sus regresos más emotivos ocurrió en 2016, cuando participó como narrador en The Rocky Horror Picture Show: Let’s Do the Time Warp Again, una nueva versión televisiva del clásico musical. En esta ocasión, el personaje de Frank-N-Furter fue interpretado por la actriz trans Laverne Cox.

Cuatro años después, Curry volvió a ponerse en la piel de Frank-N-Furter durante una lectura dramatizada de The Rocky Horror Show realizada en Wisconsin como parte de un evento de recaudación de fondos para la campaña presidencial de Joe Biden.

Aunque sus condiciones físicas habían cambiado, estas apariciones demostraron que el personaje que lo convirtió en una figura de culto continuaba siendo una parte fundamental de su vínculo con el público.

¿Qué otros personajes interpretó Tim Curry?

Aunque Frank-N-Furter fue su personaje más famoso, Tim Curry construyó una trayectoria mucho más amplia. En televisión interpretó a Pennywise el payaso en la primera miniserie de It, basada en la novela de Stephen King, estrenada en 1990.

También apareció en películas como Annie, donde interpretó a Rooster Hannigan; Legend, como el villano Darkness; Clue, como el mayordomo Wadsworth; Home Alone 2: Lost in New York, como el conserje del Plaza Hotel; y Muppet Treasure Island, donde interpretó a Long John Silver.

Además, prestó su voz a numerosas producciones animadas, entre ellas FernGully: The Last Rainforest, The Pebble and the Penguin, The Rugrats Movie, Rugrats in Paris y The Wild Thornberrys Movie.

Tim Curry también es recordado por interpretar al aterrador Pennywise en la adaptación televisiva de It, basada en la novela de Stephen King. | Crédito: Warner Bros "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

¿Cómo continuó Tim Curry después del accidente?

El accidente cerebrovascular de 2012 no significó el final de la relación de Curry con la actuación. Aunque su movilidad quedó severamente limitada y sus apariciones disminuyeron, continuó trabajando principalmente mediante proyectos de voz y participaciones especiales.

Su trayectoria posterior estuvo marcada por una adaptación a nuevas circunstancias, sin abandonar completamente el mundo artístico al que había dedicado más de medio siglo.

La carrera de Tim Curry comenzó profesionalmente en el teatro en 1968, con su participación en Hair, y alcanzó un punto decisivo cuando interpretó a Frank-N-Furter en The Rocky Horror Show. Su actuación en la versión cinematográfica de 1975 convirtió al personaje en un icono de la cultura popular.

El grave accidente cerebrovascular de 2012 transformó la última etapa de su vida profesional, pero no borró una trayectoria construida durante décadas. Incluso después de las dificultades de salud, Curry siguió prestando su voz y regresó ocasionalmente al personaje que definió su carrera.