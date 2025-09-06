Si bien, es hija del cantante Lenny Kravitz y la actriz Lisa Bonet, Zoë Kravitz ha sabido hacerse un nombre en el mundo del entretenimiento, toda vez que ha formado parte de varios proyectos televisivos y cinematográficos, además de incursionar en la industria musical. Debido a que toda su vida estuvo bajo los reflectores, los medios siempre están buscando sacar información nueva sobre ella, algo que sucedió cuando fue captada en Roma paseando de la mano con el artista Harry Styles, en agosto de 2025, por lo que se presume habrían iniciado un romance. A raíz de ello, te doy a conocer su historial amoroso.
BEN FOSTER
Zoë Kravitz y el actor Ben Foster tuvieron una relación entre 2007 y 2009. Comenzaron cuando ella tenía 19 años y él 27. A ellos se les veía juntos en varios eventos y estrenos.
La primera vez que aparecieron muy unidos y enamorados fue en febrero de 2007. No se tienen muchos detalles de los motivos que llevaron al fin de su romance.
EZRA MILLER
Aunque nunca confirmó si tuvo un romance con el actor, Kravitz estuvo vinculada sentimentalmente con Ezra Miller de 2010 a 2011, tiempo en el que fueron visto juntos en diferentes eventos.
Se conocieron en el casting de la película “Beware the Gonzo” (2010) y aunque terminaron, ellos volvieron a encontrarse en 2018 para la cinta “Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald”.
PENN BADGLEY
Entre 2011 y 2013, Zoë Kravitz salió con el actor Penn Badgley, quien un año antes terminó con Blake Lively, quien era su coprotagonista en la serie “Gossip Girl”.
Se sabe poco de su romance, aunque ambos fueron visto muy enamorados caminando por Nueva York y yendo a algunos eventos.
DRAKE
En 2013, la hija de Lenny Kravitz tuvo un breve romance con el rapero Drake, con quien se le vio besándose en un concierto de Beyoncé.
Cabe mencionar que la relación no se confirmó hasta 2017 cuando ella lo revelo en “Watch What Happens Live”. “Salimos un rato, pero somos muy buenos amigos. ¿Sabes?”, dijo.
CHRIS PINE
Aunque Kravitz y Chris Pane estuvieron vinculados sentimentalmente en 2014, luego de haber sido captados en un concierto de Coldplay, ellos terminaron en buenos términos pues se hicieron grandes amigos.
Es más, en 2019, él asistió con su entonces novia, Annabelle Wallis, a la cena de ensayo para la boda de Zoë con Karl Glusman. Dicho evento se realizó en París.
TWIN SHADOW
Otro de sus breves romances se dio en 2016 cuando salió con el cantautor Twin Shadow. Ellos se conocieron un año antes cuando la banda de Zoë se fue de gira como telonera del artista, pero al final todo se canceló por un accidente que sufrió el músico.
Tras ello se hicieron buenos amigos hasta convertirse en pareja porque fueron vistos en varios eventos muy enamorados. Pese a su ruptura, mantienen una buena relación.
KARL GLUSMAN
En 2016, Zoë Kravitz y el actor Karl Glusman comenzaron a salir tras conocerse por un amigo en común. Ni bien, lo vio sintió algo fuerte. Él le propuso matrimonio en febrero de 2018, pero recién la actriz lo dio a conocer en octubre en una entrevista a Rolling Stone.
Se casaron en junio de 2019, pero en diciembre de 2020, ella le pidió el divorcio, el cual se concretó en agosto de 2021. En febrero de 2022, la también cantante reveló a ELLE que Glusman es un “ser humano increíble”, por lo que su divorcio no fue por él, sino porque ella misma estaba aprendiendo a cuestionarse sobre quién era.
CHANNING TATUM
Tras su divorcio, Kravitz tuvo una relación con el actor Channing Tatum de 2021 a 2024. Aunque en octubre de 2023 se comprometieron, al año siguiente se separaron. De acuerdo con una fuente, la ruptura se dio porque ambos estaban en etapas diferentes de sus vidas.
Ellos siguen siendo buenos amigos; es más, forman parte de la próxima película “Alpha Gang”.
HARRY STYLES
En agosto de 2025, los rumores sobre un nuevo noviazgo de Zoë comenzaron a surgir luego de que la vieran caminando tomada de la mano de Harry Styles.
En otra de las fotos que capturaron, el cantante abraza a la actriz para continuar paseando sin importar que los medios los capten.
