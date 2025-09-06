Si bien, es hija del cantante Lenny Kravitz y la actriz Lisa Bonet, Zoë Kravitz ha sabido hacerse un nombre en el mundo del entretenimiento, toda vez que ha formado parte de varios proyectos televisivos y cinematográficos, además de incursionar en la industria musical. Debido a que toda su vida estuvo bajo los reflectores, los medios siempre están buscando sacar información nueva sobre ella, algo que sucedió cuando fue captada en Roma paseando de la mano con el artista Harry Styles, en agosto de 2025, por lo que se presume habrían iniciado un romance. A raíz de ello, te doy a conocer su historial amoroso.

BEN FOSTER

Así lucía Ben Foster cuando salió con Zoë Kraviyz. Aquí llegando a la alfombra roja de la 14.ª edición de los Premios del Sindicato de Actores de Cine en el Auditorio Shine de Los Ángeles, California, el 27 de enero de 2008 (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

Zoë Kravitz y el actor Ben Foster tuvieron una relación entre 2007 y 2009. Comenzaron cuando ella tenía 19 años y él 27. A ellos se les veía juntos en varios eventos y estrenos.

La primera vez que aparecieron muy unidos y enamorados fue en febrero de 2007. No se tienen muchos detalles de los motivos que llevaron al fin de su romance.

EZRA MILLER

Así lucía Ezra Miller cuando salió con Zoë Kravitz. Aquí el actor británico posando durante la sesión fotográfica de "Tenemos que hablar de Kevin", presentada en competición en el 64.º Festival de Cine de Cannes el 12 de mayo de 2011 (Foto: Guillaume Baptiste / AFP)

Aunque nunca confirmó si tuvo un romance con el actor, Kravitz estuvo vinculada sentimentalmente con Ezra Miller de 2010 a 2011, tiempo en el que fueron visto juntos en diferentes eventos.

Se conocieron en el casting de la película “Beware the Gonzo” (2010) y aunque terminaron, ellos volvieron a encontrarse en 2018 para la cinta “Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald”.

PENN BADGLEY

Así lucía Penn Badgley cuando salió con Zoë Kravitz. Aquí cuando se reunió con el elenco de "Gossip Girl" para celebrar el episodio número 100 de la serie el 26 de enero de 2012 en los estudios Silvercup de Nueva York (Foto: Don Emmert / AFP)

Entre 2011 y 2013, Zoë Kravitz salió con el actor Penn Badgley, quien un año antes terminó con Blake Lively, quien era su coprotagonista en la serie “Gossip Girl”.

Se sabe poco de su romance, aunque ambos fueron visto muy enamorados caminando por Nueva York y yendo a algunos eventos.

DRAKE

Así lucía Drake cuando salió con Zoë Kravitz. Aquí cuando llegó a los Premios MTV el 25 de agosto de 2013 en el Barclays Center de Nueva York (Foto: Emmanuel Dunand / AFP)

En 2013, la hija de Lenny Kravitz tuvo un breve romance con el rapero Drake, con quien se le vio besándose en un concierto de Beyoncé.

Cabe mencionar que la relación no se confirmó hasta 2017 cuando ella lo revelo en “Watch What Happens Live”. “Salimos un rato, pero somos muy buenos amigos. ¿Sabes?”, dijo.

CHRIS PINE

Así lucía Chris Pine cuando salió con Zoë Kravitz. Aquí posando en la sala de prensa durante la 71.ª edición de los Premios Globo de Oro en Beverly Hills, California, el 12 de enero de 2014 (Foto: Robyn Beck / AFP)

Aunque Kravitz y Chris Pane estuvieron vinculados sentimentalmente en 2014, luego de haber sido captados en un concierto de Coldplay, ellos terminaron en buenos términos pues se hicieron grandes amigos.

Es más, en 2019, él asistió con su entonces novia, Annabelle Wallis, a la cena de ensayo para la boda de Zoë con Karl Glusman. Dicho evento se realizó en París.

TWIN SHADOW

Twin Shadow y Zoe Kravitz en la 21.ª edición de los premios Critics' Choice Awards en el Barker Hangar de Santa Mónica, California, el 17 de enero de 2016 (Foto: Mark Ralston / AFP)

Otro de sus breves romances se dio en 2016 cuando salió con el cantautor Twin Shadow. Ellos se conocieron un año antes cuando la banda de Zoë se fue de gira como telonera del artista, pero al final todo se canceló por un accidente que sufrió el músico.

Tras ello se hicieron buenos amigos hasta convertirse en pareja porque fueron vistos en varios eventos muy enamorados. Pese a su ruptura, mantienen una buena relación.

KARL GLUSMAN

Zoe Kravitz y su novio Karl Glusman llegan a la 69.ª edición de los Premios Emmy en el Microsoft Theatre el 17 de septiembre de 2017 en Los Ángeles, California (Foto: Mark Ralston / AFP)

En 2016, Zoë Kravitz y el actor Karl Glusman comenzaron a salir tras conocerse por un amigo en común. Ni bien, lo vio sintió algo fuerte. Él le propuso matrimonio en febrero de 2018, pero recién la actriz lo dio a conocer en octubre en una entrevista a Rolling Stone.

Se casaron en junio de 2019, pero en diciembre de 2020, ella le pidió el divorcio, el cual se concretó en agosto de 2021. En febrero de 2022, la también cantante reveló a ELLE que Glusman es un “ser humano increíble”, por lo que su divorcio no fue por él, sino porque ella misma estaba aprendiendo a cuestionarse sobre quién era.

CHANNING TATUM

Zoe Kravitz y Channing Tatum en el estreno de "Blink Twice" en el Directors Guild of America (DGA) en Los Ángeles, el 8 de agosto de 2024 (Foto: Chris Delmas / AFP)

Tras su divorcio, Kravitz tuvo una relación con el actor Channing Tatum de 2021 a 2024. Aunque en octubre de 2023 se comprometieron, al año siguiente se separaron. De acuerdo con una fuente, la ruptura se dio porque ambos estaban en etapas diferentes de sus vidas.

Ellos siguen siendo buenos amigos; es más, forman parte de la próxima película “Alpha Gang”.

HARRY STYLES

El cantante británico Harry Styles celebra tras recibir el premio al mejor artista pop y R&B del año durante la ceremonia y el concierto de los Premios BRIT 2023 en Londres el 11 de febrero de 2023 (Foto: Ben Stansall / AFP)

En agosto de 2025, los rumores sobre un nuevo noviazgo de Zoë comenzaron a surgir luego de que la vieran caminando tomada de la mano de Harry Styles.

En otra de las fotos que capturaron, el cantante abraza a la actriz para continuar paseando sin importar que los medios los capten.

