Marc Anthony no solo ha conquistado millones de corazones en todo el mundo gracias a sus románticos temas, también a algunas de las mujeres más hermosas del planeta con las que hasta ha llegado al altar. Fruto de estas relaciones, el cantante ha procreado varios hijos de los que se siente muy orgulloso. Algunos incluso siguen sus pasos como artistas. Su séptimo hijo, con Nadia Ferreira, nació el 18 de junio de 2023. Ahora, la familia nuevamente crece con la llegada un nuevo bebé, de acuerdo al anuncio de hizo en redes sociales la reina de belleza.

“¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor”, escribió Ferreira en su cuenta oficial de Instagram, el 28 de enero de este 2026.

Si bien, no todos sus herederos nacieron de una madre famosa; lo cierto, es que el cantautor puertorriqueño-estadounidense prefiere mantenerlos alejados del ojo público y siempre está muy pendiente de todo lo que les sucede.

A continuación, te contamos, cuántos y quiénes son los hijos del intérprete de “Vivir mi vida”; así como la identidad de las madres de cada uno de ellos.

Cuando el cantante Marc Anthony se presentó durante su gira de conciertos Pa lla Voy en Cedar Park, Texas, el 3 de abril de 2022 (Foto: Suzanne Cordeiro / AFP) / SUZANNE CORDEIRO

LOS HIJOS DE MARC ANTHONY

El cantante Marc Anthony, de 57 años, tiene siete hijos (aunque pronto esa cifra aumentará a ocho), seis biológicos y uno que adoptó con una de sus parejas. En el 2023, llegó al mundo su último heredero, quien pronto tendrá u hermanito.

Del romance con Debbie Rosado

El artista comenzó a salir en 1993 con Debbie Rosado, una agente de policía, con quien se convirtió en padre de dos hijos. El romance se acabó al poco tiempo.

1. Arianna

Arianna Muñiz, la hija de Marc Anthony, con Shannon de Lima, una de las esposas de su padre (Foto: Shannon de Lima / Instagram)

Arianna es la primogénita de Marc Anthony. Ella nació el 29 de junio de 1994. De la joven no se sabe mucho, solo que siempre ha tenido una muy buena relación con las parejas de su padre.

2. Chase

Al lado izquierdo de la imagen aparece Chase, uno de los hijos de Marc Anthony (Foto: TeAmoMarcAnthony / Instagram)

Cuando el cantante decidió compartir su vida con Debbie, ella ya tenía otro hijo, al que Marc Anthony no dudó en darle su apellido. Él se llama Alex y cariñosamente le dicen ‘Chase’, quien ha acompañado en varias ocasiones a su padre, pero prefiere mantenerse lejos de las cámaras, publica MDZ.

Del matrimonio con Dayanara Torres

Marc Anthony y su entonces esposa Dayanara Torres posan para los fotógrafos antes de la 45ª entrega anual de los premios Grammy el 23 de febrero de 2003 en el Madison Square Garden de Nueva York (Foto: Henny Ray Abrams / AFP) / HENNY RAY ABRAMS

Marc Anthony se casó en Las Vegas el 9 de mayo de 2000 con Dayanara Torres, una actriz y modelo que se convirtió en Miss Universo 1993. Terminaron en 2003.

3. Cristian

Cristian nació el 5 de febrero de 2001. Él prefiere mantener una vida alejada del lente de los medios de comunicación y se dedica a sus estudios en Estados Unidos.

4. Ryan

Ryan llegó a este mudo el 16 de agosto de 2003. Quiere dedicarse profesionalmente a la música al igual que su padre.

La exesposa de Marc Anthony con los hijos que tuvo el cantante: Cristian y Ryan (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

Dayanara Torres no duda en lucirse en sus redes sociales junto a sus dos hijos, a quienes les dedica frases muy amorosas.

De su matrimonio con Jennifer López

Jennifer López y Marc Anthony llegan a la séptima entrega anual de los Premios Grammy Latinos el 2 de noviembre de 2006 en el Madison Square Garden de Nueva York (Foto: Don Emmert / AFP) / DON EMMERT

Fruto de su matrimonio, el 5 de junio de 2004, con Jennifer López, el cantante Marc Anthony tuvo a sus gemelos. La pareja se divorció en 2011.

5. Emme Maribel

Emme Maribel nació el 22 de febrero de 2008 a las 5:12 a.m. pesando casi 2.5 kilos. Al igual que su progenitor, a ella le apasiona la música, tanto así que apareció en la gala de la Super Bowl junto a su madre.

6. Maximilian David

El nacimiento de Max fue 14 minutos después, 5: 25 a.m., y pesaba 2.7 kilos. Él se siente más atraído por el mundo audiovisual.

Jennifer Lopez junto a sus mellizos, quienes ya son unos adolescentes (Emme / Instagram)

De su matrimonio con Nadia Ferreira

Marc Anthony se casó por cuarta vez y esta vez con la modelo paraguaya, Nadia Ferreira, con la que espera un hijo (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

7. Marco Antonio

El 14 de febrero del 2023, a través de una publicación conjunta en Instagram, Marc Anthony y Nadia Ferreira compartieron la noticia del embarazo de la modelo expresando que este el mejor regalo de San Valentín y que estaban agradecidos con Dios por “esta bendición tan grande en nuestras vidas”.

La pareja anunció la llegada de este nuevo integrante a su hogar el 18 de junio del 2023, a propósito de las celebraciones por el Día del padre.

El hijo de la modelo paraguaya y Marc Anthony a los 9 meses. La pareja de esposos celebró su mesario mostrando su rostro de manera pública (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

8. Pronto nacerá su último heredero

La familia del cantante con la reina de belleza crece, ya que se anunció la llegada de un nuevo integrante. El anuncio se hizo en redes sociales.

“¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor", publicó Ferreira el 28 de enero de 2026.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE MARC ANTHONY Y NADIA FERREIRA:

¿QUIÉN ES MARC ANTHONY?

Nombre completo: Marco Antonio Muñiz Rivera

Marco Antonio Muñiz Rivera Lugar de nacimiento: Nueva York

Nueva York Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Cumpleaños: 16 de septiembre

16 de septiembre Año de nacimiento: 1968

El salsero tiene una numerosa familia (Foto: Angela Weiss / AFP)

¿EXISTE UN CONTRATO PRENUPCIAL DE MARC ANTHONY Y NADIA FERREIRA?

Al igual que en muchos romances de figuras mediáticas, Marc Anthony y Nadia Ferreira firmaron un contrato prenupcial que delimita algunos aspectos de su romance y, en especial, de las consecuencias que significaría un hipotético divorcio entre ambos. ¿Conveniencia o precaución?

¿CUÁNTO COBRARON MARC ANTHONY Y NADIA FERREIRA POR LA EXCLUSIVA DE SU MATRIMONIO?

Pese a que intentaron mantener la fecha y lugar del matrimonio en reserva, compartiendo esta información con la lista de invitados, la pareja también decidió entregar la exclusiva del evento a cambio de un monto económico. Fue así como ¡HOLA! TV fue el medio seleccionado por la pareja para tener las notas exclusivas del matrimonio, como los vestidos, preparativos, invitados, entre otros datos. Para saber el monto que cobraron, simplemente HAZ CLIC AQUÍ.

Marc Anthony junto a su nueva esposa Nadia Ferreira (Foto: @nadiatferreira/Instagram)

LAS FOTOS INÉDITAS DE LA BODA DE MARC ANTHONY Y NADIA FERREIRA

Marc Anthony y Nadia Ferreira se casaron y su ceremonia destacó por la elegancia, además de los invitados que inmortalizaron el momento a través de varias fotografías inéditas. En una de las imágenes aparece la actriz con orígenes latinos Salma Hayek, quien publicó algunas fotos en su Instagram donde posa al lado del novio y del cantante Daddy Yankee. Para verlas, simplemente HAZ CLIC AQUÍ.

¿CÓMO SE CONOCIERON NADIA FERREIRA Y MARC ANTHONY?

Nadia Ferreira y Marc Anthony se conocieron en 2016, cuando el cantante dio una presentación en Paraguay. En aquel momento, la modelo solo tenía 16 años y pudo tomarse una fotografía con la estrella después del show. MÁS DETALLES AQUÍ

LA PRESENTACIÓN TELEVISIVA DE NADIA FERREIRA A LOS 15 AÑOS

Fue en 2015 cuando Nadia Ferreira se animó a ir al reality “Parodiando Paraguay”, en el que varios personajes reconocidos participaban imitando a artistas nacionales y extranjeros. Cabe señalar que, para ese año, ella ya ostentaba la corona de Miss Teen Universe Paraguay 2015, motivo por el cual fue convocada para formar parte de los integrantes del show. MÁS DETALLES AQUÍ.

Nadia Ferreira está esperando un hijo de Marc Anthony, con quien se casó a finales de enero en Miami (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

EL TALENTO DEL HIJO MAYOR DE MARC ANTHONY Y DAYANARA TORRES

El hijo mayor del cantante y la reina de belleza es un artista muy talentoso que viene abriéndose paso en redes sociales, donde demuestra todas sus capacidades, las cuales ni su madre modelo ni su padre músico podrían superar. ¿De qué se trata exactamente? Averígualo HACIENDO CLIC AQUÍ.

El hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres junto a su exhibición artística en Nueva York (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

DATOS PERSONALES DE NADIA FERREIRA

Nombre completo: Nadia Tamara Ferreira

Nadia Tamara Ferreira Lugar de nacimiento: Villarrica

Villarrica Nacionalidad: Paraguaya

Paraguaya Cumpleaños: 10 de mayo

10 de mayo Año de nacimiento: 1999

1999 Instagram: @nadiatferreira