Los días en la Academia para las galas de “Operación Triunfo 2025” están poniendo nerviosos a varios participantes de este reality de canto, que ya sienten la presión. Uno de ellos fue Guille Toledano, quien confesó tener la sensación de que para X personas es indiferente, pese a que él no hizo nada; y aunque sintió el apoyo de varios de sus compañeros seguía triste, algo que cambió horas después cuando todo el grupo se dio un abrazo colectivo. Debido al sentir que expresó el participante, te doy a conocer quién es.

1. DATOS PERSONALES DE GUILE TOLEDANO

Nombre completo: Guillermo Toledano

Guillermo Toledano ¿De dónde es? Guadalajara, Castilla-La Mancha

Guadalajara, Castilla-La Mancha Edad: 23 años

23 años TikTok: @guilletoledano

2. ¿QUIÉN ES GUILLE TOLEDANO?

Guille Toledano es uno de los 16 participantes que forman parte de “Operación Triunfo 2025”. No tiene experiencia en realities.

3. ES COCINERO

El joven es cocinero de un restaurante. En una entrevista para “OT” contó que le encanta cocinar, siendo su especialidad pastas y salsas.

4. ¿CÓMO SE CONSIDERA?

El concursante se considera una persona espontánea, divertida y dormilona.

5. ES SOLITARIO

Contó que no es una persona muy sociable, ya que después de la pandemia se volvió un poco solitaria.

6. EL DÍA MÁS FELIZ Y EL MÁS TRISTE DE SU VIDA

Cuando adoptó a su perrita Niki sintió mucha satisfacción. En cuanto al día más triste de su vida es cuando falleció su abuela, quien también cantaba.

7. TIENE PAREJA

Guille Toledano tiene novia. El nombre de su pareja es Andrea, con quien lleva seis años de relación.

