La maquinaria de “Operación Triunfo 2025″ ya está en marcha y, tras la vibrante Gala 0, los dieciséis concursantes definitivos se preparan para enfrentarse a su primer gran reto: la Gala 1, que se celebrará el lunes 22 de septiembre. La expectación es máxima, pues será la primera vez que el público vea cómo se desenvuelven los nuevos talentos en el escenario, defendiendo canciones que marcarán el inicio de sus trayectorias dentro de la Academia.

LISTA COMPLETA DE CANCIONES DE LA GALA 1 DE “OT 2025″

El reparto de temas, revelado en un directo de YouTube que reunió a más de 100.000 espectadores, ha generado una ola de comentarios y predicciones entre los seguidores. Como es tradición en la primera gala, los concursantes se dividirán en dúos, además de abrir con una actuación grupal que promete levantar al público de sus asientos.

La canción elegida para inaugurar esta edición es nada menos que “Yo quiero bailar” de Sonia y Selena, un clásico que pondrá a prueba la energía y coordinación de todos los participantes.

Los dúos también llegan cargados de emociones y estilos diversos. Guillo Rist y Cristina Sánchez se encargarán de darle su toque a “APT” de ROSÉ y Bruno Mars, mientras que Claudia Arenas y Judit se enfrentarán al reto de “Carita Triste” de Ana Mena y Emilia Mernes, una de las canciones más comentadas de la semana. De hecho, la propia Ana Mena no dudó en enviar ánimos a través de sus redes sociales, dejando claro que sigue de cerca esta primera actuación.

Canción grupal : “Yo quiero bailar”, de Sonia y Selena”

Guillo Rist y Cristina Sánchez : "APT", de ROSÉ y Bruno Mars

Claudia Arenas y Judit : "Carita Triste", de Ana Mena y Emilia Mernes

Salma de Diego y Max Navarro : "We Don't Talk Anymore", de Charlie Puth y Selena Gómez

Téyou y María Cruz : "Canijo", de Judeline

Crespo y Guille Toledano : "Mariposas", de Marc Seguí y Pablo Alborán

Olivia e Iván Rojo : "I Like The Way You Kiss Me", de Artemas

Lucía Casani y Carlos: "La danza de las libélulas", de Manuel García

Con este reparto, “OT 2025″ arranca pisando fuerte y dejando claro que el nivel de exigencia será alto desde el principio. La mezcla entre himnos bailables, baladas intensas y éxitos actuales convierte esta primera gala en un verdadero examen para los concursantes, que deberán mostrar no solo talento vocal, sino también química en pareja y capacidad de interpretación.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER LAS GALAS DE “OPERACIÓN TRIUNFO 2025”?

Las galas principales de “Operación Triunfo 2025” se emitirán en directo cada lunes a las 22:00 horas (hora peninsular). ¿Por dónde? En exclusiva por Amazon Prime Video.

