El anuncio de las nominaciones a los Oscar 2026 se podrá ver en vivo el jueves 22 de enero de 2026, en una transmisión especial global desde Los Ángeles que se emitirá online y en TV por las plataformas oficiales de la Academia y de ABC.​ Conoce la hora exacta desde tu país, qué canales por señal abierta, cable o streaming online están disponibles para seguirlo desde cualquier dispositivo móvil.

¿Cuándo son las nominaciones de los Oscar 2026?

Las nominaciones a los Premios Oscar 2026 corresponden a la 98.ª edición de la Academia de Hollywood y marcan oficialmente el inicio de la recta final de la temporada de premios.​La Academia fijó la fecha del anuncio de nominaciones para el jueves 22 de enero de 2026, en horario de la mañana en Los Ángeles.​

El evento comenzará a las 5:30 a. m. (hora del Pacífico), lo que corresponde a las 8:30 a. m. en Nueva York y a las 13:30 en horario UTC, con una duración aproximada de 15 a 20 minutos .​El bloque inicial incluirá varias categorías clave, seguido de un segundo bloque con el resto de nominaciones tras una breve pausa en la transmisión.​

¿Dónde ver el anuncio de los Oscar 2026?

La forma más directa de ver las nominaciones será a través de los canales oficiales de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y de su socio de transmisión, ABC.​El anuncio se podrá seguir en vivo desde:

El sitio oficial Oscars.org y las redes sociales de la Academia (YouTube, X, Facebook e Instagram), donde se emitirá un livestream gratuito y global.​

El programa “Good Morning America” de ABC, que integrará la transmisión del anuncio dentro de su emisión matutina en Estados Unidos.​

Además, la señal de ABC se podrá ver en directo mediante plataformas de TV en streaming como Hulu + Live TV, YouTube TV, Fubo o DirecTV Stream, que suelen ofrecer periodos de prueba para nuevos usuarios.​En paralelo, ABC News Live, Disney+ y Hulu también sumarán opciones de streaming para quienes prefieran verlo desde apps o dispositivos móviles compatibles.​

¿A qué hora será el anuncio de las nominaciones en tu país?

País / Región Ciudad de referencia Hora local del anuncio Fecha local Estados Unidos (Costa Oeste) Los Ángeles 5:30 a. m. Jueves 22 de enero Estados Unidos (Costa Este) Nueva York 8:30 a. m. Jueves 22 de enero México Ciudad de México 7:30 a. m. Jueves 22 de enero Canadá (Este) Toronto 8:30 a. m. Jueves 22 de enero Brasil São Paulo 10:30 a. m. Jueves 22 de enero Argentina Buenos Aires 10:30 a. m. Jueves 22 de enero Chile Santiago 9:30 a. m. Jueves 22 de enero Colombia Bogotá 8:30 a. m. Jueves 22 de enero Perú Lima 8:30 a. m. Jueves 22 de enero España Madrid 2:30 p. m. Jueves 22 de enero Reino Unido Londres 1:30 p. m. Jueves 22 de enero Francia París 2:30 p. m. Jueves 22 de enero Alemania Berlín 2:30 p. m. Jueves 22 de enero Italia Roma 2:30 p. m. Jueves 22 de enero Sudáfrica Johannesburgo 3:30 p. m. Jueves 22 de enero Arabia Saudita Riad 4:30 p. m. Jueves 22 de enero India Nueva Delhi 7:00 p. m. Jueves 22 de enero Japón Tokio 10:30 p. m. Jueves 22 de enero Corea del Sur Seúl 10:30 p. m. Jueves 22 de enero China Pekín 9:30 p. m. Jueves 22 de enero Australia (Este) Sídney 12:30 a. m. Viernes 23 de enero

¿Cómo seguir el streaming desde Estados Unidos, México, España?

Aunque la emisión principal se origina en Estados Unidos, el anuncio de nominaciones tiene alcance global gracias a la distribución digital.​Cualquier persona con conexión a Internet podrá seguir el evento desde la web oficial de la Academia o su canal de YouTube, sin necesidad de cable tradicional.​

Para quienes están en América Latina o España, el horario se adaptará al huso local, pero el punto de referencia es siempre las 5:30 a. m. de Los Ángeles; muchos medios de entretenimiento y cine en español suelen hacer cobertura simultánea y publicar resúmenes minutos después del anuncio.​Si tu operador de TV incluye señales internacionales de noticias o de entretenimiento asociadas a ABC o Disney, también es probable que ofrezcan segmentos en vivo o diferidos con los nominados más importantes.​

Quiénes presentan y qué se anuncia

El anuncio de nominaciones se realiza desde el Samuel Goldwyn Theater, el histórico teatro de la Academia en Los Ángeles, con un formato ágil y orientado a plataformas digitales.​En 2026, la lectura de nominaciones estará a cargo de dos intérpretes invitados que irán revelando cada categoría en directo, con la transmisión diseñada específicamente para streaming y TV matutina.​

Durante el evento se revelarán las nominaciones en las 24 categorías de la 98.ª edición, incluyendo la nueva categoría de mejor casting, que debuta oficialmente en los Oscar 2026.​El orden habitual prioriza categorías muy seguidas por el público como mejor película, dirección, actuación y guion, aunque el desglose exacto puede variar para ajustarse al formato televisivo y al tiempo de emisión.​

Qué pasa después del anuncio

Tras confirmarse las nominaciones, la conversación se traslada inmediatamente a redes sociales, medios especializados y plataformas de streaming, donde los usuarios buscan ver las películas nominadas antes de la ceremonia.​La agenda oficial de la Academia continúa con el tradicional almuerzo de los nominados el 10 de febrero, seguido del periodo de votación final entre el 26 de febrero y el 5 de marzo de 2026.​

La gala de los Oscar 2026 se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood, en Los Ángeles, transmitida en vivo por ABC y en streaming para más de 200 territorios.​Conan O’Brien regresa como anfitrión de la ceremonia, lo que suma un atractivo extra para una temporada en la que la Academia busca reforzar audiencia tanto en TV tradicional como en plataformas digitales y móviles.