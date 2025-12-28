Una conmovedora historia aterrizó en Netflix el 24 de diciembre de 2025. Se trata de “Adiós, June”, un drama que nos presenta a una madre con una enfermedad terminal que reúne en el hospital a sus cuatro hijos mayores que, por cosas del destino, no se llevan bien. Pese a su estado, la matriarca orquesta una despedida en sus propios términos, lo que obliga a sus seres queridos encontrarse para estar a su lado. Debido al impacto que generó esta película, te damos a conocer dónde fue grabada.

Antes te comentamos que con esta producción, Kate Winslet debuta como directora, además de formar parte del elenco principal.

Helen Mirren como June y Kate Winslet como Julia el drama familiar navideño "Adiós, June" (Foto: Netflix)

LAS LOCACIONES DE “ADIÓS, JUNE”

“Adiós, June” se rodó íntegramente en Inglaterra, específicamente en Londres y sus alrededores.

LONDRES

Las escenas en el Hospital Princesa María de Cheltenham no tuvieron como escenario un centro hospitalario real, sino que se ambientaron varios espacios del campus de la Universidad de St. Mary en Waldegrave Road, Twickenham, en Londres.

Para ello, se transformaron varios edificios y pasillos, además de colocar un letrero en la entrada principal.

La Universidad de St. Mary. Es una universidad británica privada, católica, con una fuerte reputación en calidad de enseñanza, experiencia estudiantil y una ubicación segura en Richmond-upon-Thames. Ofrece programas de pregrado, posgrado, formación docente y estudios en línea.

En "Adiós, June", las tomas sobre las instalaciones del hospital no se rodaron en un centro de salud real (Foto: Working Title Films / Netflix)

GARDEN STUDIOS

Garden Studios, en el número 21 de Waxlow Road, Londres, también sirvió de escenario para rodar las escenas. Este lugar fue elegido por contar con ocho estudios de sonido de diferentes tamaños.

En específico se usaron el Escenario Orquídea 1 y el Escenario de Producción Virtual para mostrarnos la historia familiar.

Garden Studios. Fundado a principios de 2021, ahora es el complejo de estudios de producción de cine y televisión más grande del centro de Londres. El complejo inauguró el primer escenario permanente de producción virtual con tecnología LED y volumen del Reino Unido y ha albergado casi 100 producciones hasta la fecha.

En "Adiós, June", la complicada dinámica familiar tuvo otro escenario de rodaje (Foto: Working Title Films / Netflix)

