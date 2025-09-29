La llegada de la temporada 3 de “Alice in Borderland” a Netflix ha encendido las teorías de los fans. Tras casi tres años de espera, el desenlace no solo dejó a Arisu y compañía en un punto crucial, sino que también abrió la puerta a nuevas preguntas: ¿habrá una cuarta temporada? ¿Un spin-off? ¿O un salto inesperado a otro continente, como ya lo hizo “El juego del calamar”?

ESTO SUCEDE EN LA TEMPORADA 3 DE “ALICE IN BORDERLAND”

La serie japonesa, que comenzó en 2020 como un fenómeno inesperado, parecía centrarse únicamente en la Tierra Fronteriza y su brutal dinámica de supervivencia. Sin embargo, el final de la tercera temporada rompió los límites geográficos: un terremoto global, noticias transmitidas desde Los Ángeles y un detalle clave en la chapa de una camarera llamada “Alice” cambiaron por completo la perspectiva del universo narrativo.

Este guiño inevitablemente recuerda a lo que ocurrió con “El juego del calamar”, cuya tercera temporada confirmó que los juegos no se limitaban a Corea del Sur, sino que formaban parte de una red global. La pregunta ahora es si Netflix planea aplicar la misma estrategia con “Alice in Borderland”, expandiendo el tablero de juego hacia un escenario internacional, con Estados Unidos como el siguiente epicentro.

Un movimiento así tendría sentido estratégico. Netflix sabe que el éxito de “Alice in Borderland” ha superado las fronteras de Japón, y un traslado parcial de la acción a Occidente podría consolidar aún más su impacto cultural. Además, el último plano de la temporada 3 no parece un detalle al azar: el nombre “Alice” en una ciudad como Los Ángeles funciona como un puente simbólico hacia una narrativa más amplia.

La temporada 3 de la serie japonesa cuenta con solo seis episodios (Foto: Netflix)

CLARO QUE NO TODO ESTÁ ESCRITO EN PIEDRA

Podría tratarse de un simple recurso narrativo para dar un aire de misterio al cierre, sin implicar necesariamente una cuarta temporada fuera de Japón. Otra posibilidad es un spin-off centrado en personajes nuevos, que explore cómo se vive la Tierra Fronteriza en otros países, mientras la serie principal mantiene sus raíces en Tokio.

Lo cierto es que el terreno ya está preparado. Desde su estreno, “Alice in Borderland” ha mantenido un alto nivel de interés global, convirtiéndose en uno de los títulos asiáticos más sólidos del catálogo de Netflix. Con esa base de fans y el precedente de “El juego del calamar”, la plataforma tiene el incentivo perfecto para explorar un futuro más ambicioso.

Por ahora, los espectadores solo pueden especular, pero lo evidente es que la historia no terminó en Japón. Si “Alice in Borderland” decide dar el salto a Estados Unidos, no solo seguiría el camino de otros grandes éxitos, sino que también abriría un nuevo capítulo en la manera en que los thrillers de supervivencia se expanden globalmente.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.