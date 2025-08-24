Si estás siguiendo “Alien: Earth” tan de cerca como yo, seguramente te preguntaste lo mismo esta semana: “¿cuándo se estrena el episodio 4?”. La serie debutó el pasado 12 de agosto con un doble episodio explosivo por FX y Hulu, y desde entonces ha mantenido el ritmo con una entrega semanal que no da respiro. Cada capítulo profundiza en el misterio alienígena con una estética impecable, una narrativa tensa y actuaciones realmente sólidas.
Pero como todo buen fan de la ciencia ficción sabe, lo importante es la constancia. Y por eso quiero contarte todo lo que necesitas saber sobre el estreno del cuarto episodio, que no solo llega este martes 26 de agosto de 2025, sino que marca el punto medio de esta ambiciosa primera temporada. Si, como yo, estás pendiente del destino de Wendy, Hermit y los xenomorfos que tanto recuerdan al ADN clásico de “Alien”, entonces no te puedes perder este nuevo capítulo.
¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE ALIEN: EARTH?
La cuarta entrega de “Alien: Earth” se estrena oficialmente el martes 26 de agosto de 2025. A diferencia del estreno doble de las primeras semanas, esta vez solo veremos un episodio por semana hasta el final de temporada, previsto para el 23 de septiembre. El título del capítulo es “Observación” (Observation) y promete ahondar en las consecuencias del experimento con el pulmón de Hermit y la conexión de Wendy con los alienígenas.
¿DÓNDE Y CÓMO VERLO?
Podrás ver el nuevo episodio a través de Hulu si estás en Estados Unidos, o por Disney+ si estás en Latinoamérica. Eso sí, necesitarás una suscripción activa a alguna de estas plataformas.
¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL CUARTO CAPÍTULO?
|Región / Ciudad
|Hora local
|EE. UU. (Pacífico, PDT)
|5:00 p.m.
|EE. UU. (Este, EDT)
|8:00 p.m.
|México (Ciudad de México)
|6:00 p.m.
|Colombia / Perú / Ecuador
|7:00 p.m.
|Chile (Santiago)
|8:00 p.m.
|Argentina / Uruguay
|9:00 p.m.
|Brasil (Brasilia)
|9:00 p.m.
|Venezuela
|8:00 p.m.
|España (Madrid, CEST)
|3:00 a.m. (27 de agosto)
|Francia / Alemania (CEST)
|3:00 a.m. (27 de agosto)
|Reino Unido (BST)
|2:00 a.m. (27 de agosto)
|Italia (CEST)
|3:00 a.m. (27 de agosto)
¿CUÁNTOS EPISODIOS QUEDAN?
La primera temporada de “Alien: Earth” está compuesta por 8 episodios en total. Hasta ahora ya se han estrenado tres, por lo que, tras el capítulo de este martes, quedarían cuatro entregas más para cerrar la historia. Aquí te dejo el calendario completo de lanzamientos, para que lo tengas a mano:
- Episodio 1 y 2: 12 de agosto
- Episodio 3: 19 de agosto
- Episodio 4: 26 de agosto
- Episodio 5: 2 de septiembre
- Episodio 6: 9 de septiembre
- Episodio 7: 16 de septiembre
- Episodio 8 (Final): 23 de septiembre
¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 4?
Según la sinopsis oficial publicada por FX Networks, en “Observación” veremos cómo se desarrolla una conexión inesperada mientras un complot encubierto pone en riesgo a todos los personajes. El foco estará, al parecer, en Hermit —que sigue con un embrión xenomorfo implantado en su cuerpo— y en Wendy, cuya condición física sugiere un vínculo más profundo con los alienígenas.
Los que seguimos esta serie desde el día uno sabemos que “Alien: Earth” no se guarda nada. La mezcla de thriller corporativo, horror biológico y drama humano ha hecho que cada episodio avance con fuerza. Personalmente, me intriga ver si el experimento de Kirsh con Hermit va a descontrolarse por completo… y qué consecuencias traerá eso para el equipo.
