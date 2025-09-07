Desde que Nikki Rodriguez protagonizó “Mi vida con los chicos Walter” en Netflix, el interés por su carrera se ha multiplicado. Los fans no solo quieren seguir su vida personal, sino también conocer cada producción en la que ha participado esta prometedora actriz estadounidense nacida en Los Ángeles en 2002.

Aunque muchos la descubrieron en el papel de Jackie, lo cierto es que su camino comenzó mucho antes. Años previos al éxito, Rodriguez ya se había abierto espacio en la plataforma gracias a un personaje recurrente en la serie juvenil “On My Block”, donde logró dar sus primeros pasos sólidos en la pantalla chica antes de convertirse en un rostro central para millones de espectadores.

¿CUÁL FUE LA SERIE EN LA QUE APARECIÓ EN NETFLIX ANTES DE “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER”?

El gran debut de Nikki Rodriguez dentro del universo de Netflix llegó en "On My Block". En esta popular serie juvenil, la actriz apareció de manera recurrente, marcando un antes y un después en su trayectoria. La ficción, ambientada en un barrio urbano de Los Ángeles, permitió que Nikki se conectara con audiencias jóvenes y mostrara su versatilidad.

¿QUÉ PAPEL INTERPRETÓ NIKKI RODRIGUEZ EN “ON MY BLOCK”?

En “On My Block”, Nikki Rodriguez dio vida a una adolescente que aportaba frescura y naturalidad a la historia. Aunque su papel no tenía la relevancia que alcanzaría años después en Mi vida con los Walter Boys, su participación funcionó como una carta de presentación frente a la audiencia global y a los productores de Netflix. Este fue el trampolín que finalmente condujo a su casting como la inolvidable Jackie.

Nikki Rodriguez brilló en "On My Block" antes de llegar a Mi vida con los Walter Boys (Foto: Nikki Rodriguez/ instagram)

¿EN QUÉ PRODUCCIONES PARTICIPÓ NIKKI RODRIGUEZ?

Más allá de Netflix, Nikki Rodriguez ha dejado su huella en distintos proyectos:

En 2018 debutó en el cortometraje “This Land Is Your Land”.

En 2020 interpretó a Mackenzie en “Bunny Run”.

En 2022 fue Sarah en la película independiente “Back to Lyla”, su primer papel en un largometraje.

Ha aparecido también en comedias como “Speechless” (“Sin Palabras”) y “Adam Ruins Everything” (“Adam lo Arruina Todo”).

Finalmente, alcanzó reconocimiento mundial en 2023 con “Mi vida con los Walter Boys”, basada en la novela juvenil de Ali Novak.

El póster de la temporada 2 de "Mi vida con los chicos Walter", la adaptación de la saga literaria homónima de Ali Novak (Foto: Netflix)

