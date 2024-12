CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la entrañable trilogía de libros infantiles del aclamado y multipremiado guionista y director Richard Curtis (“Cuatro bodas y un funeral”, Notting Hill”, “Love Actually”, “Yesterday”), “Aquella Navidad” (“That Christmas” en su idioma original) es una película británica animada de Netflix que sigue a los habitantes del pequeño pueblo de Wellington del Mar mientras intenta celebrar Navidad a pesar de una feroz tormenta de nieve. ¿Qué sucede con los protagonistas? A continuación, te cuento los mejores momentos de esta comedia navideña.

El largometraje dirigido por Simon Otto y escrito por Richard Curtis y Peter Souter empieza con Papá Noel relatando la noche más desafiante de su carrera. Pero aclara que todo empezó a salir mal desde la obra navideña escolar presentada el 22 de diciembre. La rebelde Charlie llega tarde y su hermana gemela Sam entra en pánico por temor a tener que tomar su lugar. En tanto, el chico nuevo Danny no tiene el mejor inicio, pero todo mejora cuando ve a Sam.

A pesar de algunos errores, los asistentes disfrutan de la obra y se preparan para una Navidad estupenda. Sin embargo, Sam teme que su hermana no reciba ningún regalo por sus constantes travesuras, Danny espera que su padre pueda volver a tiempo y que su madre no trabaje durante las fiestas. Pero ese será el menor de los problemas para los protagonistas de “Aquella Navidad” cuando llegue una tormenta de nieve.

Danny busca un regalo para su padre, pero él no llega a tiempo para la celebración en la película animada "Aquella Navidad" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “AQUELLA NAVIDAD”?

Debido a la nevada, el último día de clases se suspende. Mientras los niños disfrutan de la nieve, Danny Williams debe escuchar las lecciones de la profesora Trapper porque no se enteró del aviso. Aunque la maestra parece una mujer ruda y estricta, demuestra que se preocupa por los niños cuando permite que Danny también juegue con la nieve.

Los McNutt, Forrest y Mulji organizan un viaje para asistir a una boda y dejan a Bernadette McNutt al cuidado de los niños con la promesa de volver a tiempo para Navidad, no obstante, la tormenta les impide regresar, así que Bernie debe hacer cargo de la aceleración. A pesar de las indicaciones de los adultos, Bernie propone seguir sus propias tradiciones navideñas.

Cuando los caminos quedan bloqueados, Danny se entera de que su padre no llegará para Navidad y los padres de las gemelas acuden a Yirrell para conseguir un pavo. Sam expresa su descontento por el destino de esos animales, así que Charlie decide actuar, libera a los pavos y causa un alborto.

Mientras Papá Noel realiza su complicado recorrido, la señora Williams consuela a su hijo por la ausencia de su padre y Bernie se prepara para cumplir los deseos de los niños a su cuidado. Al llegar a Wellington del Mar, Santa deja un regalo muy especial a Sam y a los niños McNutt, Forrest y Mulji. Llega el turno de las gemelas, pero solo una recibe obsequios.

Charlie se da cuenta del "error" de Papá Noel y entrega sus regalos a su hermana gemela Sam en la película animada "Aquella Navidad" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “AQUELLA NAVIDAD”?

Charlie despierta en medio de la noche y ve que su hermana no tiene regalos. Comprende que fue un error e intercambia calcetines. Este acto provoca que Papá Noel active un código rojo y regrese para entregar los regalos a la gemela traviesa. Al despertar, todos disfrutan de sus presentes.

No obstante, eso no es suficiente para terminar con los problemas de cada familia. Los McNutt, Forrest y Mulji aún no regresan y la madre de Danny debe trabajar el día de Navidad porque la madre del farero Bill requiere cuidados. El niño no puede comprender la situación, así que se enoja con su madre. Gracias a la profesora Trapper comprende que también es difícil para ella.

Trapper también interviene para que los McNutt, Forrest y Mulji vuelvan a casa. Sin embargo, cuando todo parece mejorar la pequeña Eve McNutt desaparece en medio de la tormenta de nieve y se da inicio a una búsqueda desesperada. Danny utiliza su cuatrimoto para ayudar a buscar a la niña y logra entablar una conversación con Sam.

Por su parte, Sam comprende que cada una de las travesuras de su hermana fueron para ayudarla y se lo hace saber a su padres para que dejen de pensar que es solo una traviesa. Al final de “Aquella Navidad”, logran encontrar a Eve, Danny organiza una sorpresa a su madre y la comunidad de Wellington del Mar se mantiene unida.

Bernie se encarga de que los niños a su cuidado tenga la mejor Navidad en la película animada "Aquella Navidad" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “AQUELLA NAVIDAD”?

“Aquella Navidad” está disponible en Netflix desde el 4 de diciembre del 2024, por lo tanto, para ver la película navideña solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.