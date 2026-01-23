CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después del cliffhanger con el que terminó la primera temporada de “Bailando sobre hielo” (“Finding Her Edge” en su idioma original), es inevitable pensar en que la historia de Adriana Russo (Madelyn Keys), Brayden Elliott (Cale Ambrozic) y Freddie O’Connell (Olly Atkins) continuará en una segunda entrega del drama romántico de Netflix dirigido por Shamim Sarif y Jacqueline Pepall. Todo parece indicar que tendrán que volver a competir en la pista de patinaje y en el plano romántico. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

En los primeros episodios de la serie escrita por Shelley Scarrow, Sabrina Sherif, Jacqueline Pepall y Jeff Norton, Adriana tiene que retomar su carrera como patinadora profesional luego de que su hermana Elise (Alexandra Beaton) sufriera una lesión que la dejó fuera de la competencia. Para que su padre no pierda la pista familiar, Adriana acepta a Brayden como nueva pareja e incluso propone fingir un romance para asegurar el apoyo de los patrocinadores.

Mientras lidia con problemas familiares y se prepara para alcanzar un lugar en el campeonato mundial, Adriana se enfrenta a su primer amor y antigua pareja de patinaje, Freddie, a quien debió abandonar por su cambio de estatura y por quién aún siente algo muy intenso. Al mismo tiempo, empieza a sentirse atraída por Brayden. ¿De quién está enamorada realmente?

Brayden Elliott (Cale Ambrozic) y Adriana Russo (Madelyn Keys) forman un gran vínculo en la serie canadiense "Bailando sobre hielo" (Foto: Netflix)

“BAILANDO SOBRE HIELO” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix aún no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de “Bailando sobre hielo”, no obstante, el último episodio dejó el camino preparado para una segunda temporada. La serie canadiense se basa en la novela homónima de Jennifer Iacopelli, así que existe material original para continuar con el drama y el romance de Adriana, Brayden y Freddie.

Al final de la primera temporada, el Mundial empieza en la ciudad del amor, y el corazón de Adriana está partido en dos. Siente algo por Brayden y también por Freddie. ¿Cuál es el amor real? La segunda hija de Will Russo apuesta por su primer amor, pero eso significa perder a su pareja de patinaje.

Después de que Will vende la pista de patinaje Russo para no perder su casa, Camille (Meredith Forlenza) busca tiene una estrategia para seguir en competencia: formar nuevas parejas, Adriana con Freddie y Brayden con Riley. Lo que sin duda prepara el terreno para el mundial del siguiente año.

¿Adriana cambiará de opinión? ¿Sentirá celos por Brayden? ¿Su relación con Freddy funcionará? ¿Will se volverá a enamorar? ¿Elise regresará a la pista o encontró su lugar como entrenadora? ¿Cómo cambiará la vida de Maria Russo tras decidir abandonar el patinaje competitivo?

Freddie O’Connell (Olly Atkins) le confiesa su amor a Adriana Russo (Madelyn Keys) en los últimos episodios de la serie canadiense "Bailando sobre hielo" (Foto: Netflix)

Lo que los protagonistas de “Bailando sobre hielo” adelantaron sobre la temporada 2

Cale Ambrozic señaló en una entrevista con Hello!, que Brayden, está “sediento de sangre” y listo para un arco de villano en una segunda temporada de “Finding Her Edge”. “Siempre ha deseado amor. Pero cuando se lo quitan, empeora y se vuelve mezquino”, indicó. “Riley es un gran patinador, pero esto es dos en uno. Puedo tener un gran compañero y puedo lastimar a quienes me lastiman”.

Por su parte, Olly Atkins aseguró que, “Freddie pasó gran parte de la primera temporada mirando al pasado, deseando tener el coraje de cambiar las cosas para mejor, y creo que para la segunda temporada la afrontará con mucho coraje renovado para dejar su huella en el mundo”.

