Cuando “Yo soy Betty, la fea” se estrenó a finales de los 90, nadie imaginó que la historia de Beatriz Aurora Pinzón Solano se convertiría en un fenómeno global. A puertas del inicio de la segunda temporada de la secuela “Betty, la fea: La historia continúa”, su protagonista, Ana María Orozco, se sincera sobre la evolución del personaje y habla sobre el gran desafío que debe enfrentar, uno que va más allá de Economoda.

La primera temporada de la secuela, que se estrenó en 2024, retoma la vida de Betty convertida en una mujer de éxito profesional, madre de una hija caprichosa adolescente y separada de Armando Mendoza. La trama, lejos de caer en un cuento de hadas, se adentra en los matices más complejos de la maternidad, los vínculos y la madurez. Ahora, en la segunda temporada, buscará ser una mejor madre.

¿CUÁL ES EL MAYOR ARREPENTIMIENTO DE BETTY?

En entrevista exclusiva con Ohlalá!, la actriz Ana María Orozco admite que uno de los puntos más profundos de la primera temporada "Betty la fea: La historia continúa" es la relación de Betty con su hija Mila. Aunque la protagonista siempre se sintió orgullosa de su carrera, reconoce que no dedicó el mismo esfuerzo a fortalecer su papel como madre y, ese, es su mayor arrepentimiento.

“Yo creo que se siente un poco culpable, no como una mala madre, pero sí con la conciencia de que estuvo muy enfocada en la empresa y que tal vez no supo cómo construir un vínculo más cercano con su hija. La maternidad, de alguna manera, le quedó grande”, afirma la actriz.

Mila, una adolescente con un carácter fuerte, impulsiva y muy cercana a su padre, desafía a Betty a mirarse al espejo y enfrentar su culpa. Este arco narrativo no solo humaniza más al personaje, sino que lo conecta con muchas mujeres que intentan equilibrar sus vidas personales y profesionales.

¿Qué se espera en la nueva temporada?

Orozco adelanta que ser madre es un punto pendiente en la vida de Betty y de eso se tratará en la segunda entrega de la secuela. “Siempre se sintió una buena profesional, pero no necesariamente una buena madre”. Por eso, en esta nueva temporada se enfoca en acercarse a Mila y universe a ella para salvar Economoda.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”?

La temporada 2 de la serie de Amazon Prime Video se estrena el viernes 15 de agosto del 2025, por lo que es una alternativa perfecta para arrancar tu fin de semana frente a la TV.

TRÁILER DE TEMPORADA 2 DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”

