“Betty, la fea: la historia continúa” se estrenó en 2023 con la finalidad de darle una nueva vida a la historia que se convirtió en una de las más solicitadas en streaming. Y es que quién no se rinde ante este clásico de las telenovelas una vez que lo ve en su catálogo de plataformas favoritas.

Así, la historia volvió con sus personajes queridos y le sumó algunos rostros y tramas nuevas. De esa manera, conocimos a Mila (Juanita Molina), la única hija de Don Armando y Betty, y a Jeff (Jerónimo Cantillo), el nieto de Inesita, entre otros personajes que volverán este agosto con más por contar.

“Retomar ‘Betty la fea: la historia continúa’ no solo es un homenaje a una historia entrañable, sino también es un reflejo de nuestro compromiso de contar historias con propósito”, dijo Javiera Balmaceda, Directora de Contenidos Originales para Latinoamérica, Canadá y Australia en Amazon Studios, en una nota ade prensa sobre el lanzamiento

. “Nos enorgullece ofrecer a los fans una nueva perspectiva de un personaje que marcó la televisión en América Latina y que sigue inspirando a generaciones enteras”, continuó la ejecutiva sobre la producción de la que te damos más detalles en esta nota.

¿Cuántos capítulos tiene “Betty, la fea: la historia continúa 2″?

La segunda temporada de “Betty, la fea: la historia continúa” estará compuesta por 10 episodios, los cuales se irán estrenando en pares de manera semanal desde la fecha de estreno.

Fecha de estreno

“Betty, la fea: la historia continúa” retornará con su segunda temporada el viernes 15 de agosto del 2025. Ese día se estrenarán dos episodios, luego se irán estrenando de esta manera:

Viernes 15 de agosto: episodios 1 y 2

Viernes 22 de agosto: episodios 3 y 4

Viernes 29 de agosto: episodios 5 y 6

Viernes 5 de septiembre: episodios 7 y 8

Viernes 12 de septiembre: episodios 9 y 10

Sinopsis

Esto dice Prime Video del regreso de la serie: “Esta nueva temporada retoma exactamente donde terminó la anterior, con Betty enfrentando decisiones que sacuden su presente y redefinen la historia de su familia. Mientras intenta reconstruir su relación con su hija Mila y lidiar con la creciente distancia emocional entre ella y Armando, nuevos secretos salen a la luz, incluida la inesperada noticia del embarazo de alguien cercano a ella, lo que pondrá a prueba la estabilidad de todo aquello que creía tener bajo control.”

Tráiler

Mira aquí el avance oficial:

Elenco

Estos son los talentos que forman parte de “Betty, la fea: la historia continúa”: