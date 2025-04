“Bête Noire” es uno de los seis capítulos que trajo consigo la temporada 7 de “Black Mirror” en la famosa plataforma de streaming Netflix. Así, tras ver este episodio cargado de ciencia ficción e intriga, tal vez tienes muchas preguntas alrededor de la conclusión de su historia. Por ello, en las siguientes líneas, te presento su final explicado (ending explained). ¡Sigue adelante con tu lectura!

Vale precisar que “Bête Noire” se desarrolla a lo largo de 50 minutos de metraje gracias a la dirección de Toby Haynes y al guion de Charlie Brooker.

De esta forma, podemos ver en pantalla a intérpretes como Siena Kelly, Rosy McEwen, Michael Workéyè, Ben Bailey Smith, Amber Grappy, Ravi Aujla, Elena Sanz y Hanna Griffiths.

En el relato, conocemos a María, una chica prodigio que se siente desconcertada cuando una antigua compañera de instituto, Verity, se incorpora a la empresa en la que trabaja.

Lo cierto es que nuestra protagonista percibe algo muy extraño en esa vieja conocida, algo que nadie más parece notar.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 7 de “Black Mirror”:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “BLACK MIRROR: BÊTE NOIRE”?

ATENCIÓN SPOILERS. Hacia el final del episodio 07x02 de la serie de Netflix, descubrimos que el colgante de Verity es un mando a distancia que está conectado a una serie de servidores informáticos que ella construyó para alterar la realidad.

Es decir, gracias a este objeto, Verity logra resintonizar la frecuencia corpórea de las personas a su alrededor a una de las realidades paralelas donde todo lo que ella dice siempre es verdad, dejando a María como la única consciente de lo que está pasando, lo que la lleva a sentir que está perdiendo la cabeza.

¿La razón detrás de este “castigo”? Pues, durante su época como estudiantes, María fue la responsable del rumor de que Verity había tenido una aventura con un profesor, lo que provocó que esta última fuera acosada sin piedad.

De esta manera, Verity está decidida a conseguir que María se quite la vida... tal como lo hizo Natalie.

Así, tras un enfrentamiento entre ambas, Verity logra que policías armados lleguen a su casa para detener a María por irrumpir en la vivienda con un cuchillo (el cual se materializa en la mano de la joven).

María, entonces, toma el arma de uno de los policías y dispara contra Verity... matándola de inmediato. Y, a continuación, coge el colgante de su antigua compañera de clases y comienza a alterar la realidad a su antojo.

La policía, por lo tanto, concluye que María es inocente y le pide que vaya a la comisaría para responder algunas preguntas. Sin embargo, gracias a su nueva joya, la chica establece que no es necesario.

“Trabajan para mí. Los dos. Me adoran (...) Porque soy la emperatriz del universo”, afirma nuestra protagonista y, de inmediato, ambos agentes la adoran diciendo “Dios te salve, María”.

Lo que sigue es ver a María como una mezcla de Beyoncé y Khaleesi de “Game of Thrones” frente a miles de personas que corean lo mismo. Finalmente, ella sonríe, feliz por el poder que ha obtenido para sí misma.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “BLACK MIRROR: BÊTE NOIRE”?

Charlie Brooker, el creador y productor ejecutivo de “Black Mirror”, conversó con Tudum sobre el desenlace del episodio: “Es divertido hacer que parezca que [María] lo ha perdido absolutamente todo en los últimos momentos y luego hacer que, triunfante, al estilo del ave fénix de las llamas, utilice este dispositivo para salir del problema en el que se encuentra (...) Es una especie de final de broma, pero espero que sea ligeramente absurdo”.

Por otro lado, respecto al título “Bête Noire”, explicó que se trata de un término francés que se refiere a algo que uno detesta o le molesta enormemente. Aunque, a decir verdad, el capítulo tenía un nombre provisional distinto.

“No estábamos muy seguros de cómo llamarlo. En un momento se llamó ‘Ring of Truth’ (’El anillo de la verdad’) porque había una versión anterior en la que Verity tenía un anillo en lugar de un colgante (...) No dejaba de pensar que era un poco precipitado. Me gusta que los títulos sean siempre ligeramente misteriosos”, puntualizó.

La actriz Siena Kelly, por otro lado, reflexionó con RadioTimes sobre el desarrollo de su personaje, María, a lo largo del capítulo: “Me encanta que no esté claro quién es la buena y quién la mala. Y luego, cuando crees que por fin te das cuenta de que ya sabes quién es, la decisión final te sorprende”.

“Me encanta cuando no está claro, no es justo y es la vida real. Todos somos complicados y capaces de todo, y me encantó esa decisión final, fue lo que más me gustó del episodio”, agregó.

Rosy McEwen, la intérprete de Verity, también le dijo al referido medio que Charlie Brooker les explicó que ambas jóvenes eran increíblemente mezquinas y eso fue lo que condujo al desenlace de la historia.

Así, queda en cada espectador determinar si María realmente dejará que el poder la corrompa, tal como pareció ocurrirle a Verity y tal como muchos podemos especular después de esa última escena.

