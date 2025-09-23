¿Habrá una segunda temporada de “Bon Appétit, Majestad”? Esa es la gran pregunta que miles de fanáticos se hacen después de quedar atrapados por la mezcla irresistible de romance, intrigas palaciegas y alta cocina que ofreció este K-drama tan peculiar. Con un concepto fresco y un reparto encantador, la serie logró conquistar tanto a seguidores de los dramas históricos como a amantes de las historias modernas con un toque culinario.

La trama nos presentó a Yeon Ji-yeong, una chef perfeccionista formada en la exigente escuela francesa que, de la noche a la mañana, se encuentra transportada al pasado. Allí, debe enfrentarse a los caprichos del rey Yi-heon, un monarca tan temido como fascinante. Entre platos deslumbrantes, tensiones políticas y un romance inesperado, la historia se convirtió en una receta tan sabrosa como inolvidable.

Yeon Ji-young vive en una época distinta a la suya, por lo que se enfrenta a diversos retos en "Bon appétit, majestad" (Foto: Studio Dragon / Film Grida / Jung Universe)

¿HABRÁ UNA SEGUNDA TEMPORADA DE LA SERIE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

Con semejante éxito, no sorprende que los seguidores se pregunten si habrá una segunda temporada. La respuesta, por ahora, es incierta. TvN, la cadena que produjo el drama, no ha confirmado una renovación, y Netflix la ha etiquetado como “miniserie” , un término que suele anticipar que la historia está pensada para desarrollarse en una sola entrega.

Aun así, los números hablan por sí solos. “Bon Appétit, Majestad” arrancó con un rating respetable del 4,8% en Corea del Sur, pero con cada episodio fue ganando popularidad hasta alcanzar un impresionante 15,4% a nivel nacional. Ese salto no solo evidencia la buena recepción del público, sino que abre la puerta a especular con una posible excepción a la regla.

Porque si algo saben los fanáticos de los K-dramas, es que raramente se producen segundas temporadas. La industria suele preferir historias cerradas, incluso cuando quedan cabos sueltos o el público pide más. Sin embargo, los tiempos han cambiado: series como “Taxi Driver”, “Alchemy of Souls” o “Tale of the Nine Tailed” han demostrado que, cuando hay demanda y ratings sólidos, los productores pueden replantearse la continuidad.

¿PODRÍA LA SERIE REGRESAR PARA UNA SEGUNDA RONDA DE DRAMA, ROMANCE Y COCINA REAL?

La probabilidad sigue siendo baja, pero no inexistente. El potencial narrativo está ahí: la relación entre Ji-yeong y el Rey podría evolucionar, los conflictos políticos podrían escalar y la cocina seguiría siendo un terreno fértil para nuevos desafíos.

Por ahora, lo único seguro es la incertidumbre. La serie se encuentra en ese limbo donde los fans cruzan los dedos y las productoras analizan si apostar por más episodios o dejar la historia como una joya de temporada única. Mientras tanto, las especulaciones no dejan de crecer en foros, redes sociales y medios especializados.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.