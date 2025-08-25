La música de “Caerás” (“Fall for Me”) no solo ambienta el thriller erótico alemán, sino que potencia cada emoción que transgrede la pantalla. Compuesta por Martin Todsharow, el soundtrack salió a la luz el 22 de agosto de 2025 y ya está disponible en plataformas como Amazon, Apple Music, YouTube, y Spotify.
LA LISTA DE CANCIONES DE “CAERÁS” DE NETFLIX
- “Fall for Me” – Epilogue (1:28)
- “The Garden” (0:53)
- “Lillis Arriving” (1:21)
- “First Meeting” (1:24)
- “Ice Cold” (1:34)
- “Fall For Me – Do You Dare” (1:07)
- “When Will You Finally Understand” (1:19)
- “You Have to Do This” (0:48)
- “Door Opener” (0:59)
- “Lillis Surprise” (0:57)
- “Who Is Bea” (1:36)
- “What’s Next” (1:10)
- “Better Not to Know” (0:41)
- “I Want You to Do More” (1:08)
- “The Mirabelle” (1:55)
- “This Is Lilli” (2:41)
- “Forbidden Love” (2:01)
- “Catching Fire” (1:44)
- “It Was Tinkered” (1:06)
- “Enemies Now” (1:12)
- “What Are You Planning Now” (1:36)
- “Come With Me” (1:03)
- “Now Everything Makes Sense” (1:10)
- “Good Luck With That” (2:57)
- “Girasols Intrigues” (4:04)
- “A Good Scammer” (4:19)
- “Fall for Me” (2:37)
¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA “CAERÁS”?
La película sigue la historia de Lilli, quien viaja a Mallorca para visitar a su hermana Valeria y descansar. Allí descubre un compromiso abrupto y sospechoso de Valeria, lo que la lleva a investigar. En ese proceso, se ve atraída por Tom, un hombre misterioso con secretos ocultos. Lo que comienza como una relación ardiente se convierte en una peligrosa maraña emocional.
Cada tema del soundtrack contribuye a la atmósfera: desde la tensión incipiente de “First Meeting” hasta el clímax emocional de “Fall for Me – Epilogue” y la inquietante ambigüedad de “Forbidden Love”. La música acompaña la narrativa como un personaje más, guiando al espectador por pasiones, dudas y revelaciones.
¿DÓNDE Y CÓMO VER “CAERÁS”?
“Caerás” se encuentra disponible en Netflix, plataforma donde se estrenó mundialmente el 21 de agosto de 2025. En los Estados Unidos, la suscripción a Netflix tiene varios planes: el plan Básico cuesta aproximadamente US$9.99 al mes, el plan Estándar (HD) alrededor de US$15.49, y el plan Premium (4K) US$19.99 mensuales.
El estilo musical de Todsharow logra que el thriller, aunque alemán y con contexto específico, resuene a nivel global. Cada pista incorpora texturas que van desde lo inquietante hasta lo casi cinematográficamente romántico, aportando capas emocionales que refuerzan el guion y la tensión dramática sin necesidad de palabras.
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí.