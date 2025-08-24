“Caerás” (“Fall for Me”, en su título original) es una de esas historias que combinan paisajes idílicos con emociones intensas y si ya la viste seguramente sabes de lo que estoy hablando. Estrenada el 21 de agosto de 2024 en Netflix, esta película dirigida por Sherry Hormann y escrita por Stefanie Sycholt no solo destaca por su trama envolvente, sino también por la belleza natural del lugar donde fue filmada. Y créeme, el escenario juega un papel tan importante como los propios protagonistas.

Con un elenco encabezado por Svenja Jung, Theo Trebs, Tijan Marei, Thomas Kretschmann y Antje Traue, “Caerás” sigue la historia de una mujer que, al visitar a su hermana en Mallorca, se ve envuelta en una relación peligrosa y apasionante. Pero más allá de la tensión narrativa, hay algo que salta a la vista desde el primer fotograma: esos paisajes que parecen salidos de una postal. Así que hoy quiero contarte exactamente dónde fue filmada esta producción, porque sé que muchos nos quedamos con ganas de saber si ese paraíso realmente existe. Spoiler: sí, y está en España.

Svenja Jung como Lilli Funke y Theo Trebs como Tom Sommer en la película "Caerás" (Foto: Netflix)

¿DÓNDE SE GRABÓ LA PELÍCULA “CAERÁS”?

Mallorca, el verdadero corazón de la historia

Sí, “Caerás” fue rodada íntegramente en Mallorca, la isla más grande de las Islas Baleares, en el mar Mediterráneo. Esta región es ampliamente conocida por su clima soleado, playas escondidas, acantilados espectaculares y pueblos que parecen congelados en el tiempo. Y aunque muchos piensan en Mallorca solo como un destino turístico, la película nos muestra su lado más íntimo, alejado de las multitudes.

Svenja Jung es Lili en el tráiler erótico alemán "Caerás" (Foto: Netflix)

Los lugares elegidos para el rodaje no son los típicos puntos turísticos que todos tienen en su lista, sino rincones más tranquilos, rurales y auténticos. Esa decisión creativa aporta un aire de misterio y privacidad que encaja perfectamente con el tono emocional y enigmático de la película. A continuación, te comparto algunos de los escenarios más relevantes:

Finca Son Pi: el alma rural del filme

Uno de los lugares que más se repite en pantalla es Finca Son Pi, una antigua finca de piedra natural que parece sacada de un cuento. Está ubicada cerca de Sant Llorenç, junto a una reserva natural y muy cerca del pueblo de Artà. Este sitio no es solo una locación hermosa, sino que tiene esa atmósfera romántica y melancólica que la historia necesitaba.

Si alguna vez visitas Mallorca, este es uno de esos lugares que te hacen sentir desconectado del mundo, rodeado de campo, colinas suaves y esa calma que se percibe en cada escena rodada allí. Sin duda, Finca Son Pi le da a la película ese toque terrenal y emocional que tanto se valora en un thriller romántico.

Banyalbufar: un pueblo detenido en el tiempo

Otro rincón maravilloso que aparece en la película es Banyalbufar, un pequeño pueblo en la costa oeste de Mallorca. Este lugar es famoso por sus terrazas agrícolas en laderas y sus vistas impresionantes al mar. Aquí no hay ruidos ni prisas, solo casas antiguas de piedra, calles estrechas y un ambiente tan tranquilo que casi puedes oír el silencio.

Personalmente, creo que Banyalbufar aporta una profundidad especial a la película. La conexión entre el entorno y las emociones de los personajes se siente aún más fuerte en este tipo de locaciones donde el tiempo parece haberse detenido.

Cala Pi: donde el mar se convierte en personaje

No podía dejar de mencionar uno de los paisajes más impactantes del filme: la playa de Cala Pi, en el sur de Mallorca. Esta pequeña cala es un tesoro escondido, con aguas cristalinas, arena blanca y acantilados que enmarcan el mar como si fuera una obra de arte natural. Para llegar hay que descender por una larga escalera, pero vale la pena en cada paso.

Cala Pi aparece en momentos clave de la historia, y no es casualidad. Su belleza salvaje y la sensación de aislamiento refuerzan la tensión emocional que viven los personajes. Además, es el tipo de lugar que te dan ganas de visitar apenas terminas de ver la película.

¿POR QUÉ MALLORCA ES UN IMÁN PARA EL CINE?

No es la primera vez que Mallorca se convierte en escenario de una producción internacional. De hecho, su luz natural, sus paisajes variados y su rica cultura local han hecho que múltiples películas y series elijan la isla como locación principal. En el caso de “Caerás”, la isla no solo es el fondo de la historia: es una parte viva de la narrativa.

Al filmarse en locaciones reales y evitar sets artificiales, la película logra capturar la esencia del lugar. Esto no solo aporta autenticidad, sino que también conecta emocionalmente al espectador con cada rincón de la isla.

