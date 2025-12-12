“Ciudad de sombras” es una serie que impacta desde el comienzo cuando aparece el cuerpo calcinado y colgado de un hombre en la fachada de la Casa Milá, llamada popularmente La Pedrera, un edificio modernista que es considerado uno de los más emblemáticos del arquitecto Antoni Gaudí. A raíz de lo acontecido, Milo Malart debe investigar para dar con el responsable, que al parecer se trataría de un asesino serial. Debido al impacto que ha generado la trama, te damos a conocer quiénes conforman el elenco.

Este thriller español aterrizó el 12 de diciembre de 2025 en Netflix. Se trata de la última producción en la que apareció la actriz Verónica Echegui, quien falleció el 24 de agosto de 2025.

¿QUIÉN ES QUIÉN ES “CIUDAD DE SOMBRAS”?

A continuación, los actores y personajes que aparecen en la miniserie “Ciudad de sombras”:

ISAK FÉRRIZ COMO MILO MALART

En "Ciudad de sombras", Isak Férriz interpreta a Milo Malart (Foto: Arcadia Motion Pictures)

Isak Férriz es Milo Malart, un inspector de los Mossos d’Esquadra apartado por indisciplina, pero que regresa para investigar este misterioso y cruel asesinato.

El actor nació en Andorra la Vella, el 20 de junio de 1979, cuya carrera la ha desarrollado entre Barcelona y Madrid. Ha participado en más de 30 producciones entre teatro y televisión. Es conocido por sus papeles en “Asalto al Banco Central” y “El cuerpo en llamas”.

VERÓNICA ECHEGUI COMO REBECA GARRIDO

En "Ciudad de sombras", Verónica Echegui interpretó a Rebeca Garrido (Foto: Arcadia Motion Pictures)

Verónica Echegui es Rebeca Garrido, la subinspectora que también trabajará en el caso al lado de Milo. Destaca por ser disciplinada y pegarse al método.

La actriz falleció a los 42 años a causa del cáncer, el 24 de agosto de 2025. Se dio a conocer por protagonizar la película “Yo soy la Juani” (2006), por la que recibió una nominación a los Premios Goya a la mejor actriz revelación. También formó parte de “Explota Explota”, “Donde caben dos”, “Justicia artificial”, “Yo no soy esa”, por citar algunos títulos.

ANA WAGENER COMO SUSANA CABRERA

En "Ciudad de sombras", Ana Wagener interpreta a Susana Cabrera (Foto: Arcadia Motion Pictures)

Ana Wagener es Susana Cabrera, quien le encarga la misión a Milo Malart de tomar el caso del secuestro, tortura y asesinato de un conocido personaje español.

La actriz nació en Las Palmas de Gran Canaria, el 25 de agosto de 1962. Ha hecho cine, televisión y teatro, teniendo en su haber decenas de producciones. Es conocida por su papel en la serie “Intimidad”, además de haber ganado un Premio Goya por “La voz dormida”. También actuó en “El inocente”, “La otra mirada”, “Bienvenidos a Edén”, “La última noche en Tremor” y más.

JORDI REVERTÉ COMO EDUARD PINTÓ

En "Ciudad de sombras", Jordi Reverté interpreta a Eduard Pintó (Foto: Arcadia Motion Pictures)

Jordi Reverté es Eduard Pintó, el Ceo de una de las empresas constructoras más importantes en Cataluña, que tras ser secuestrado, su cuerpo apareció quemado en lo alto de la fachada de la Casa Milá.

El actor es conocido por haber formado parte de “Los renglones torcidos de Dios”, “El practicante” y “Xtremo”.

MANOLO SOLO COMO MAURICIO NAVARRO

En "Ciudad de sombras", Manolo Solo interpreta a Mauricio Navarro (Foto: Arcadia Motion Pictures)

Manolo Solo es Mauricio Navarro, una figura clave dentro de la misteriosa trama de la serie “Ciudad de sombras”.

El español ganó un Goya en la categoría Mejor actor de reparto por “Tarde para la ira”. Actuó en series de televisión y en obras de teatro. Asimismo, se desempeñó como músico, ajustador y director de doblaje.

COMPLETAN EL REPARTO

David Bagés

Ágata Roca

Jordi Ballester

David Climent

Jordi Rico

Oscar Dorta

Sergi Sala

Blanca Star Olivera

