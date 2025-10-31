“Cometierra” es el drama mexicano que está dando de qué hablar, toda vez que sigue a Aylín, una adolescente de un barrio popular que descubre sus habilidades sobrenaturales cuando come tierra. Resulta que ni bien lo hace, ella comienza a tener visiones que revelan el paradero de personas desaparecidas. A raíz del impacto que ha generado la trama, que se estrenó este 31 de octubre de 2025 por Amazon Prime Video, muchos se preguntan si la serie se basa en una historia de la vida real. La respuesta a continuación.

Vale precisar que esta producción tiene como protagonistas a Lilith Curiel, Roberto Aguilar, Harold Torres y Gerardo Taracena, además de contar con las actuaciones especiales de Yalitza Aparicio y Mabel Cadena.

La actriz que la interpreta a Aylín es Lilith Curiel, quien al momento del rodaje tenía apenas 17 años (Foto: Amazon MGM Studios)

¿“COMETIERRA” SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

No. “Cometierra” no se basa en una historia de la vida real, pero sí se inspira en la aclamada novela homónima de la escritora argentina Dolores Reyes, quien la publicó en 2019. En sus páginas se leen elementos fantásticos para abordar el realismo social, la desigualdad y la violencia de género en Latinoamérica.

Esta obra causó mucha polémica cuando fue lanzada, toda vez que el gobierno de Argentina pidió que se retirara de las aulas al considerar que tenía un contenido inapropiado para los estudiantes, pues se tocaban temas como el feminicidio, el machismo, la violencia contra las mujeres y más; incluso la acusaron de tener contenida sexual explícito. Pese a ello, “Cometierra” se convirtió en un libro popular.

“Fue en el cementerio que quedaba a 150 metros de la escuela, donde yo trabajo, cuando surgió esa idea. Era una zona que yo conocía mucho, donde estaban enterradas víctimas de feminicidios muy sonados. La idea de la tierra, del orden de la memoria, de la historia personal e incluso del alma asociada a los huesos, la sangre, la piel... todo eso me permitía conectarme con el tema de las desapariciones, algo crucial en la historia de Argentina de antes y de ahora”, señaló la Cadena Ser.

Asimismo, precisó que el libro tiene mucho que ver con el tema de la impunidad y la búsqueda de la justicia. “Se trata de marcar como la impunidad también es parte de las violencias, porque esas mujeres son borradas, son ninguneadas, como si nunca hubiesen existido. Y porque también quieren quienes buscan, en una suerte de tortura permanente, no logran saber qué les pasó, no tienen donde ir a llorar”, añadió.

En otra entrevista con Infobae, Dolores Reyes contó qué fue lo más fuerte que le dijeron sobre “Cometierra”: “Es que me escriben chicas víctimas de intentos de femicidios que me dicen que leen la novela de a poco; que la voz, lo que pasa en la novela y la voz del personaje las impacta un montón y a la vez cruzan el relato y cosas que acontecen en el libro con su historia personal de esas chicas y es fuertísimo. Yo las escucho, les contesto, chateamos una hora, una hora y media, cuentan su historia, algunas eran muy chiquititas, cuentan cómo llegaron a darse cuenta de que eran víctimas de femicidios, que es un descubrimiento que a algunas les llevó 20 años”.

La actriz Lilith Curiel asume el rol principal de Aylín a lo largo de los 7 episodios de la serie mexicana "Cometierra" (Foto: Amazon MGM Studios)

