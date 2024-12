La última escena del anterior capítulo de “Dan Da Dan” fue inesperada, hilarante y algo pervertida, además de memeable (y polémica). Después de todo, ¿quién habría imaginado que Okarun terminaría desnudo sobre Momo en uno de los pasillos de la escuela, en frente de todo el mundo?

En sí, los episodios 8 y 9 de “Dan Da Dan” funcionaron a la perfección, entre intensas batallas y corazones confundidos. Okarun, Momo y Aira son oficialmente un equipo y, al mismo tiempo, un triángulo amoroso al que le quedan tres capítulos para elevar aún más la valla en la tradicional competencia por el anime del año.

A pesar de que aún no controlan sus poderes, los tres estudiantes pudieron derrotar a los serpoianos que intentaron robarle sus poderes a Okarun, pero la amenaza alienígena aún ha sido erradicada del todo. El Demonio Dover, el que cantaba “Chiquitita”, vuelve a la carga en el capítulo 10, que será emitido este 5 de diciembre y que abordará una cara que históricamente se ha asociado a los extraterrestres: el secuestro de ganado.

“Dan Dan Dan” está basado en el manga del mismo nombre, escrito e ilustrado por Yukinobu Tatsu y publicado desde abril de 2021 por Shonen Jump+. Además, ha sido desarrollado por Science SARU, el mismo estudio detrás de “Scott Pilgrim Takes Off” y “Devilman Crybaby”. El anime es emitido semanalmente por Crunchyroll y Netflix a nivel mundial.

Momo y Aira se han vuelto rivales (Foto: Dan Da Dan / Science SARU)

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADO “DAN DAN DAN” - EPISODIO 10?

Titulado ‘¿Has visto una mutilación de ganado?’, el capítulo 10 de “Dan Da Dan” será lanzado este jueves 5 de diciembre a nivel mundial, con subtítulos y determinados doblajes, en las distintas plataformas que tienen los derechos de distribución del anime: Crunchyroll, Netflix y Hulu.

¿A QUÉ HORA SERÁ LANZADO “DAN DAN DAN” - EPISODIO 10?

El capítulo 10 del anime será estrenado originalmente en Japón, a las 12:26 am, para luego llegar al público internacional desde las 9:00 am (hora del Pacífico), 11:00 am (hora del centro) o 12:00 pm (hora del este).

Por país, el horario de lanzamiento es el siguiente:

México: 10:00 am

Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 am

Bolivia, Venezuela y Paraguay: 12:00 pm

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 1:00 pm

Reino Unido: 4:00 pm

España: 5:00 pm

En el caso de Estados Unidos:

California: 8:00 am

Arizona: 9:00 am

Illinois y Texas: 10:00 am

Nueva York y Pensilvania: 11:00 am

¿DÓNDE VER EL EPISODIO 10 DE “DAN DA DAN”?

Aquí te dejo los enlaces oficiales de cada plataforma de streaming que habilitará el nuevo capítulo de “Dan Da Dan”:

Para ver el anime debes estar suscrito a cualquiera de estos servicios de streaming según tu país de residencia.

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 10 DE “DAN DA DAN”?

De acuerdo con la sinopsis del episodio, “Momo, Okarun y Aira superan el ataque alienígena combinando sus poderes. Sin embargo, uno de los alienígenas que supuestamente habían derrotado, reaparece ante ellos”.

¿Quién es este alienígena? El Demonio Dover, la criatura que usa guantes de boxeo y a la que los serpoianos tratan como un empleado asalariado. Según el avance de este capítulo, al menos amenazará a Aira y Momo, las mismas que se han vuelto rivales por la atención de Okarun.

La última escena del anterior episodio también traerá cola. Okarun tendrá encima los ojos de todo el colegio porque nadie puede creer que llamara la atención de dos de las chicas más bonitas del plantel.

Okarun se ha vuelto el estudiante más buscado de la escuela (Foto: Dan Da Dan / Science SARU)

En tanto, parece que los extraterrestres podrían contentarse con llevarse una vaca de la Tierra.

El Demonio Dover aún no ha sido derrotado (Foto: Dan Da Dan / Science SARU)

AVANCE DE “DAN DA DAN” - EPISODIO 10

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ “DAN DA DAN”?

La primera temporada de “Dan Da Dan” constará de 12 episodios. El 19 de diciembre será emitido el último capítulo.