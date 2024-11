Momo y Okarun se besaron por accidente. Bueno, a decir verdad, chocaron sus labios. Quizá solo sus dientes. Y por supuesto negaron todo. Pero es evidente que hay algo. No puedo decir con certeza qué es exactamente. Pero lo hay. Y de cara al resto de la primera temporada de “Dan Da Dan” seguramente vamos a explorar un poco más este “algo”.

Este jueves 7 de noviembre será estrenado el sexto episodio del anime que se ha vuelto la revelación de la temporada, con una nueva misión para el dúo que volvió a los fantasmas y extraterrestres la base de su relación, respaldados ahora también por Turbo Abuela -aunque atrapada en el cuerpo de un gato.

¿Aún no sabes qué es “Dan Da Dan”? Es un anime basado en el manga del mismo nombre, de Yukinobu Tatsu, que sigue a dos estudiantes que terminan inmersos en un mundo de extraterrestres y fantasmas, donde se juegan la vida todos los días.

"Dan Da Dan" estrena nuevos episodios cada jueves. La primera temporada del anime constará de 12 capítulos (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE “DAN DA DAN”?

Titulado ‘Una mujer peligrosa’, el sexto episodio de la primera temporada de “Dan Da Dan” será estrenado este jueves 7 de noviembre a nivel mundial, con subtítulos, en las distintas plataformas que tienen los derechos de distribución del anime: Crunchyroll, Netflix y Hulu

¿A QUÉ HORA SERÁ LANZADO EL CAPÍTULO 6 DE “DAN DA DAN”?

El sexto capítulo del anime será emitido originalmente en Japón a las 12:26 am, mientras que el público internacional podrá acceder al episodio desde las 9:00 am (hora del Pacífico), 11:00 am (hora del centro) o 12:00 pm (hora del este).

Por país, el horario es el siguiente:

México: 10:00 am

Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 am

Bolivia, Venezuela y Paraguay: 12:00 pm

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 1:00 pm

Reino Unido: 4:00 pm

España: 5:00 pm

En el caso de Estados Unidos:

California: 8:00 am

Arizona: 9:00 am

Illinois y Texas: 10:00 am

Nueva York y Pensilvania: 11:00 am

¿DÓNDE VER EL EPISODIO 6 DE “DAN DA DAN”?

Aquí te dejo los enlaces oficiales de cada plataforma de streaming que habilitará el nuevo capítulo de “Dan Da Dan”:

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 6 DE “DAN DA DAN”?

Recuperar los testículos de Okarun es la nueva misión de “Dan Da Dan”, pero ¿quién los tiene? Seguramente te sorprenderá descubrirlo. Solo te puedo adelantar que Aira, la arrogante estudiante que fue presentada en el anterior episodio, será clave de aquí en adelante para el anime.

Del mismo modo, los genitales de Okarun no son unos genitales cualquiera. Después de todo, el niño conserva los poderes de Turbo Abuela.

TRÁILER DEL CAPÍTULO 6 DE “DAN DA DAN”

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ “DAN DA DAN”?

Está previsto que la primera temporada de “Dan Da Dan” conste de 12 episodios. Es decir, después de la emisión de este capítulo, quedarán otros seis antes del final.

Póster oficial de "Dan Dan Dan", uno de los mejores animes de esta temporada (Foto: Crunchyroll)