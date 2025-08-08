Todos fuimos testigos del fenómeno de “Avengers: Endgame”. Recuerdo la emoción colectiva, las salas llenas, los aplausos, los memes, todo. Era impensable que alguna película pudiera llegar a competirle, al menos en lo que respecta a impacto global y taquilla. Pero aquí estamos, años después, viendo cómo una producción japonesa podría lograrlo... y no hablo de cualquiera, sino de “Demon Slayer: Infinity Castle”.

Para quienes han seguido la saga de “Kimetsu no Yaiba” desde el principio, este momento se siente casi histórico. El éxito que está teniendo esta nueva entrega es tan grande que ya se está comparando (y en algunos aspectos superando) al de “Endgame”, sobre todo en el mercado asiático. Así que sí, la pregunta ya no suena tan loca: ¿podría “Infinity Castle” romper el récord de Marvel?

UN FENÓMENO QUE ARRASA EN JAPÓN

Ya hay cifras. No estamos hablando solo de “potencial”, sino de resultados concretos. “Demon Slayer: Infinity Castle” ya ha recaudado más de US$120 millones solo en Japón, y lo más impactante es que no ha dado señales de desaceleración. Y eso sin contar su estreno en otros países del este asiático, como Corea del Sur y Tailandia, donde también se espera un desempeño de taquilla brutal.

De hecho, según algunas estimaciones que ya circulan, se proyecta que la película supere los US$70 millones adicionales solo en Asia Oriental. Y eso coloca a “Infinity Castle” en el mismo rango que “Avengers: Endgame” dentro de esa región.

Tanjiro Kamado es el protagonista de los animes y las películas de la franquicia "Demon Slayer" (Foto: Ufotable)

¿POR QUÉ PODRÍA SUPERAR A “ENDGAME”?

La clave está en entender la conexión que tiene “Demon Slayer” con el público asiático. Este no es solo otro anime popular; es una de las franquicias más fuertes de la década. Y si tomamos en cuenta el antecedente de “Mugen Train”, que rompió todos los récords en 2020 y se convirtió en la película de anime más taquillera de la historia, entonces el terreno ya estaba preparado para que “Infinity Castle” hiciera historia.

Además, algo muy importante: la película está recibiendo críticas espectaculares. En Japón, los fans la están calificando como superior a Mugen Train tanto en lo visual como en lo narrativo. Si sumas eso al hype que ya existe a nivel mundial, y al hecho de que el dominio de Marvel en Asia ha ido perdiendo fuerza, pues todo encaja.

¿QUÉ PASA CON EL MERCADO DE SUPERHÉROES?

Este punto es crucial. Durante muchos años, las películas de Marvel dominaron las taquillas del mundo, incluido el este asiático. Pero eso ya no es lo que era. Mientras en Occidente el interés por los superhéroes ha empezado a desinflarse, en Asia las audiencias han comenzado a voltear cada vez más hacia propuestas como el anime, que ofrecen historias emocionalmente potentes y visualmente espectaculares.

“Demon Slayer: Infinity Castle” llega en el momento justo, cuando el público busca algo nuevo, algo que los conecte más profundamente. Y si algo sabe hacer esta saga, es tocar fibras emocionales.

¿PODRÍA ROMPER REALMENTE EL RÉCORD MUNDIAL?

Ahora bien, seré honesto: superar los US$2.799 millones que recaudó “Avengers: Endgame” a nivel global no es fácil. Ni siquiera “Avatar” (la de James Cameron, no el anime) lo logró sin reestrenos estratégicos. Pero “Infinity Castle” está marcando un precedente poderoso: el anime ya no es un nicho, sino un fenómeno cultural global. Y aunque no llegue a romper el récord de taquilla mundial total, podría igualar o superar a Marvel en mercados clave, lo cual es un hito por sí solo.

Además, la verdadera batalla aún no comienza del todo. “Infinity Castle” todavía no se ha estrenado en muchos países fuera de Asia. Cuando eso ocurra, veremos si la fiebre se expande al resto del mundo.

Akaza es un demonio impulsivo que jugará un papel clave en "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

ENTONCES… ¿LA SUPERARÁ O NO?

La respuesta, por ahora, es un “quizá no en números globales totales, pero sí en impacto regional y cultural”. Y eso ya es una victoria enorme. Si “Infinity Castle” mantiene este ritmo y logra conectar igual de fuerte en Occidente, podríamos estar ante la primera película de anime capaz de competir seriamente por el trono que Marvel ha ocupado durante años.

Sea como sea, lo que está claro es que “Demon Slayer: Infinity Castle” ya entró en la historia del cine.

