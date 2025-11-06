Este 6 de noviembre de 2025 llegó a las salas de cine de Latinoamérica “Depredador: Tierras salvajes”, que nos presenta a Dek, un joven depredador débil y pequeño marginado por su clan, al cual exilian no sin antes encomendarle la misión imposible de cazar a la criatura más temida que existe. Lejos de amilanarse, emprende su travesía, pero en medio de su camino se encuentra con Thia, una sintética de Weyland-Yutani que se convierte en su compañera de viaje; juntos se embarcan en un peligroso trayecto en busca del adversario definitivo. ¿Qué tal les fue? Como ya vimos el filme, te explicamos el final de esta producción que está dando de qué hablar.

Vale precisar que esta cinta está dirigida por Dan Trachtenberg, quien expande – una vez más – el universo de Predator. Esta película viene a ser su tercera producción de la franquicia. La primera fue “Prey” (2022), mientras que la segunda se trató de la película animada “Predator: Killer of Killers” (2025).

Dek fue marginado, pero demostrará de qué está hecho en “Depredador: Tierras salvajes” (Foto: 20th Century Studios)

FINAL EXPLICADO DE “DEPREDADOR: TIERRAS SALVAJES”

¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILERS! Si en caso aún no viste “Predator: Badlands”, mejor no sigas leyendo esta nota, pues a continuación explicaremos el final del filme de acción y ciencia ficción que nos muestra al yautja Dek, quien aspiraba a ser un guerrero, pero por su estatura y poca fuerza es marginado de su clan y posteriormente exiliado. ¿Logrará convertirse en lo que tanto quiso? Él no estará, ya que Thia se convertirá en su valiente compañera de viaje; ambos enfrentarán todo tipo de aventuras que pondrán en riesgo sus integridades más de una vez.

DEK QUEDA CONFUNDIDO LUEGO QUE KALISH LE PERDONA LA VIDA

Al igual que Dek, la corporación Weyland-Yutani también está persiguiendo a Kalisk, aunque por motivos diferentes. Cuando llega el enfrentamiento entre el yautja y esta bestia mítica, ocurre algo que deja pensando al protagonista: por qué este indestructible ser le perdonó la vida. En tanto, él es capturado por la malvada androide gemela de Thia, Tessa, quien aprovecha para robarle casi toda su tecnología y parte del equipo de la nave. Aunque parece que se saldrán con la suya, logra escapar con la ayuda de su amiga Thia.

Como Tessa se apoderó de varias de sus cosas, incluyendo su ametralladora de hombro, Dek debe ingeniárselas para crear una armadura orgánica improvisada. Pero ¿de qué manera? Usando sus conocimientos sobre flora y fauna del planeta Genna. ¡Por algo no tuvo que pasar todo tipo de situaciones al llegar! No olvidemos que cuando pisó por primera vez dicho lugar le dijeron que “todo lo que le rodeaba trataría de matarlo”; y aunque así fue, aprendió sobre ese nuevo mundo. Por tal motivo, utiliza las pieles de sus presas, plantas paralizantes y orugas explosivas, con estas últimas crea bombas; es más, sustituye su ametralladora con una babosa que dispara.

Mientras alista todo, el joven yautja se topa con Bud, que estaba angustiado en el nido de los Kalisk. En ese momento se da cuenta que esta criatura es en realidad una cría de Kalisk, la bestia con la que luchó y que luego Tessa secuestró. Al comprender todo lo que está pasando, ya no quiere matar solamente para conseguir la gloria en su clan, sino piensa usar todo su equipo para sacar la plaga sintética de Weyland-Yutani.

En “Depredador: Tierras salvajes”, el encuentro entre Dek y Kalisk (Foto: 20th Century Studios)

DE ASPIRANTE A ASESINO A HÉROE JUSTICIERO

Aunque Dek logra acabar con los soldados de Wyland-Yuitan, la corporación no está dispuesta a ceder, por lo que Tessa trata de acabar con él; sin embargo, en un acto heroico, la babosa que lo acompañaba y servía de arma al yautja se sacrifica para que no le hagan daño. En ese momento, Thia y Bud logran liberar al Kalisk que se enfrenta a la gigantesca máquina, a la que logra derrotar, al menos eso es lo que creemos.

Luego de eso, el mítico ser devora a Tessa, pero esta malvada sintética decide que su fin llegue junto a Kalisk, por lo que procede a usar la criobombas que le robó a Dek, las cuales hace explotar desde dentro. De esta forma, muere la criatura que todos pensaban era indestructible e invencible. En tanto, Dek, Thia y Bud acaban con Tessa para siempre; es más, Bud venga a su madre arrancándole la cabeza.

Cuando Kalisk se enfrenta a la máquina de la corporación Weyland-Yutani en “Depredador: Tierras salvajes” (Foto: 20th Century Studios)

¿QUÉ PASÓ CON DEK Y SU PADRE?

Tomando en cuenta que Kalisk era la criatura más poderosa a vencer, pero esta fue derrotada por Tessa, quien a su vez fue acabada por Desk y su equipo, la cabeza de esta sintética se convierte en un trofeo muy valioso. Es así que el joven yautja se enfrenta a su padre por la muerte de su hermano, pero él no quiere aceptarlo como hijo, lo que provoca mucha tensión y una lucha.

Dek demuestra que ahora es el mejor luchador, pero cuando toca darle el golpe final a su progenitor interviene Bud, quien le arranca la cabeza al arrogante y orgulloso ser.

Los yauja son una raza alienígena humanoide conocida por cazar a las presas más peligrosas de la galaxia, incluyendo humanos, river ghosts y xenomorfos (Foto: 20th Century Studios)

¿UNA SECUELA EN CAMINO?

El final de “Depredador: Tierras salvajes” culmina con un adelanto de la secuela. Sí, el filme tendrá una continuación.

Cuando Dek y su clan, conformado por Thia y Bud, ven en el horizonte que una nave se acerca, el joven yaitja está convencido de que se trata de alguien poderoso, que considera su mayor desafío: su madre.

De esta forma, nos preparamos para lo que será un nuevo filme en el que veremos el retorno de Dek. No sólo ello, la corporación Weyland-Yutani regresará para buscar venganza tras su fallida misión.

En “Depredador: Tierras salvajes”, Dek junto a su compañera de viaje Thia (Foto: 20th Century Studios)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí