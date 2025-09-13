“Diary of a Ditched Girl” (en español: “El diario de una chica abandonada”) es la serie de siete episodios que ya está disponible en Netflix. Sigue las aventuras de Amanda, quien busca por todos los medios encontrar una pareja; en ese afán, se meterá a apps de citas, irá a discotecas y se cruzará con hombres caóticos. Aunque nos damos cuenta de que el amor le huye, pues ha sido rechazada en varias ocasiones, ella no se da por vencida. A raíz de que su historia impacta a los espectadores, conoce si esta producción sueca se basa en una historia de la vida real.

Vale precisar que su título original es “Halva Malmö består av killar som dumpat mig”, que se traduce como “La mitad de los hombres de Malmö me han abandonado”, el cual combina comedia y drama.

Cuando Amanda va a buscar pareja en "Diario de una chica abandonada" (Foto: Jarowskij AB)

¿“EL DIARIO DE UNA CHICA ABANDONADA” SE BASA EN HISTORIA REAL?

En primer lugar, “Diario de una chica abandonada” es la adaptación de la novela homónima de Amanda Romare. Si bien, para llevarla a la pantalla usa varios elementos con el fin de que la historia resulte atractiva, lo cierto es que la mayor parte de esta producción se basa en la vida real, específicamente en todo lo que vivió su propia autora hace varios años.

Por lo tanto, sus siete episodios se inspiraron en la vida amorosa de Romare y cómo fueron sus diferentes experiencias románticas fallidas.

En una entrevista con Aftonbladet, la autora contó cómo durante doce años luchó por conseguir pareja y cómo todas sus citas terminaban en fracaso, lo cual en ese momento la llevó a odiarse a sí misma. Pese a lo duro que significó esa etapa, reconoce que la ha llevó a crecer y entender muchas cosas.

Una de las citas que tuvo Amanda en "Diario de una chica abandonada" (Foto: Jarowskij AB)

Debido a todo lo que narraba en sus páginas, anteriormente había asegurado que la trama era ficticia, pero con el tiempo reconoció que la describía en una etapa de su vida, publica Moviedelic.

Algo que ahora entendemos, pues la protagonista de la serie “Diary of a Ditched Girl” se llama Amanda. Es más, Romare contó que los romances efímeros que tuvo, los cuales los representa con apodos, en realidad se trata de personas con las que tiene algún vínculo hasta ahora, pero no todas.

En "Diario de una chica abandonada", Amanda siente que no encontrará al hombre de sus sueños (Foto: Jarowskij AB)

