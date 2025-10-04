La dinastía más temida de la televisión está de regreso. Telemundo enciende la pantalla con el estreno de su nueva serie “Dinastía Casillas”, un spin-off explosivo de la franquicia legendaria “El Señor de los Cielos”. En esta nueva historia, las lealtades se ponen a prueba, los enemigos se multiplican y el nombre de los Casillas vuelve a retumbar con fuerza. La desaparición de Aurelio Casillas deja un vacío que amenaza con desatar una guerra sin precedentes. ¿Quién tomará el control del imperio? ¿Hasta dónde llegará la familia por conservar su poder?

¿CUÁNDO ES EL ESTRENO DE LA SERIE “DINASTÍA CASILLAS”?

El esperado estreno de “Dinastía Casillas” será el martes 7 de octubre por Telemundo, con una noche cargada de adrenalina y drama.

El primer episodio se transmitirá a las 9:00 p.m./8C, y según el país, podrás verlo en los siguientes horarios:

Estados Unidos: 9:00 p.m. (ET) / 8:00 p.m. (CT)

9:00 p.m. (ET) / 8:00 p.m. (CT) México: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú: 8:00 p.m.

8:00 p.m. España: 3:00 a.m. (del miércoles 8 de octubre)

¿CÓMO VER EL ESTRENO DE “DINASTÍA CASILLAS”?

Para ver “Dinastía Casillas”, los fanáticos podrán sintonizar Telemundo en su horario local y disfrutar de cada episodio en vivo directamente desde la televisión. Además, la serie estará disponible a través de la app oficial de Telemundo, que se puede descargar gratuitamente desde Google Play Store o Apple Store.

Si prefieres verla en streaming, los episodios se podrán disfrutar al día siguiente en Peacock, el servicio digital de NBCUniversal, donde también se ofrecerán escenas exclusivas, entrevistas con el elenco y material detrás de cámaras.

En Estados Unidos, Peacock ofrece dos planes de suscripción para acceder a su catálogo completo, que incluye las producciones de Telemundo. El plan Peacock Premium cuesta US$10.99 al mes (o US$109.99 al año) e incluye acceso con publicidad limitada, mientras que Peacock Premium Plus, la versión sin anuncios y con funciones adicionales como descargas para ver sin conexión, tiene un costo de US$16.99 al mes (o US$169.99 al año).

¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA DE “DINASTÍA CASILLAS”?

La historia comienza con Ismael Casillas (Iván Arana) enfrentando la desaparición de su padre, Aurelio Casillas, y asumiendo el reto de mantener viva la dinastía. A su lado, Diana (Isabella Castillo) se une a una misión desesperada por liberar a Aurelio y a Rutila, pero el destino les tiene preparada una emboscada de traiciones, alianzas rotas y enemigos en cada esquina.

Mientras el caos se apodera del cartel, Ismael y Diana deben tomar decisiones letales para defender lo que queda del imperio Casillas. En su camino aparece Elizabeth (María Fernanda Yepes), la exesposa del Chema, quien deja atrás su vida en Milán para volver al mundo del crimen. Su regreso promete reconfigurar el mapa del poder, pero también puede encender una guerra aún más sangrienta.

La producción de “Dinastía Casillas” reúne a un elenco estelar que incluye a Raúl Méndez, Roberto Sosa, Robinson Díaz, Plutarco Haza, Ianis Guerrero, Karen Sandoval, David Palacio, Gonzalo Vega Jr. , entre otros talentos, bajo la dirección de Javier Fox Patrón, Mauricio Corredor y Laura Marco Lavilla, con Juan Camilo Ferrand como guionista principal.

