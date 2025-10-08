Las noches más intensas y cargadas de adrenalina regresaron al prime time de Telemundo desde el 7 de octubre de 2025, fecha de estreno de la serie “Dinastía Casillas”. Como era de esperarse, el primer episodio del esperado spin-off de “El señor de los cielos” arrancó con mucha acción dejando a todos boquiabiertos. Si bien, sus intensas escenas sorprendieron a la audiencia, la pregunta que los televidentes se hacen es saber qué pasó exactamente con Aurelio y Rutila Casillas. En los siguientes párrafos, la respuesta.

Vale precisar que esta producción está protagonizada por Iván Arana, Isabella Castillo y María Fernanda Yepes. “Hicimos escenas muy riesgosas, pero bien llevadas”, había adelantado el actor mexicano que interpreta a Ismael Casillas.

¿QUÉ PASÓ CON AURELIO Y RUTILA CASILLAS EN “DINASTÍA CASILLAS”?

El primer episodio de “Dinastía Casillas” reveló lo que pasó con Aurelio y Rutilla Casillas, una interrogante que los fanáticos de la exitosa serie se hacían; y aunque ya sabíamos que ambos personajes no aparecerían a lo largo de la trama, por fin tenemos una respuesta más clara.

Fue el propio Ismael Casillas, quien reveló lo que pasó con Aurelio y Rutila. En una escena contó que ambos fueron secuestrados. “Tienen casi un año capturados”, señaló.

A pesar de que no aparecieron en el capítulo de estreno del spin-off, los nombres de los dos se mencionan a lo largo de los minutos. Por ejemplo, cuando Diana Ahumada conversa con Ismael le dice que “Aurelio estaría orgulloso de él” por lo que viene realizando, algo que este responde con orgullo: “Soy hijo de El señor de los cielos, prima. No me iba a quedar atrás, ¿me entiendes?”.

Con el secuestro, Telemundo justificó la ausencia de los actores Rafael Amaya y Carmen Aub en la nueva serie, algo que no gustó a un grupo de seguidores. “Sin Aurelio Casillas ya nada es lo mismo”, escribió una persona en redes sociales.

Pese a todo, los comentarios fueron muy positivos: “Los mejores. me encantan. Diana tranquila, ya que los Casillas están para quedarse”, “Qué fuerte”, “Primer capítulo super bueno”, “Qué episodio tan maravilloso, Isabella y Ivan son actores de nivel”, entre otros.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “DINASTÍA CASILLAS”?

Los capítulos de “Dinastía Casillas” se emiten por Telemundo a partir de las 9:00 p.m. (ET) / 8:00 p.m. (CT).

Fuera de Estados Unidos, los horarios por países son los siguientes:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 3:00 a.m. del día siguiente de su emisión original

