El estreno de “Dinastía Casillas” sorprendió al público con el regreso de un personaje que pensábamos estaba muerto: Chacorta. Pero si pensabas que volvió para seguir apoyando a su familia, estás equivocado, pues él llega con mucha sed de venganza contra los suyos. En los siguientes párrafos, te cuento lo que pasó exactamente con él.

Vale precisar que este personaje es el hermano y “brazo armado” de Aurelio Casillas, por lo que su papel fue recurrente en las dos primeras temporadas de “El señor de los cielos”, por lo que ingreso al spin-off mantiene en vilo a los televidentes.

El papel de Chacorta en "El señor de los cielos" fue interpretado por Raúl Méndez hasta la segunda temporada (Foto: Telemundo)

¿QUÉ PASÓ CON CHACORTA EN “DINASTÍA CASILLAS”?

El primer episodio de “Dinastía Casillas”, emitido el 7 de octubre de 2025, nos mostró el regreso más esperado de la serie cuando apareció Chacorta. Sí, aquel personaje que supuestamente es asesinado por los hombres de ‘El Chema’ Venegas en la tercera temporada de “El señor de los cielos” volvió para buscar venganza.

“No me mataron, pero trataron de arrancarme el rostro, el apellido y hasta el alma… Aprendí a ser un fantasma con una sola misión: acabar con Ismael Casillas. ¿Familia? Esa palabra la enterré el mismito día que me dieron por muerto, ahora me toca a mí decidir quién vive y quién va a suplicar por morir. Ellos me dieron por muerto y yo vengo a enterrarlos de verdad”, se le escucha decir al personaje interpretado por el actor mexicano Raúl Méndez.

Si bien, todos querían que volviera, la manera como retornó al spin-off no fue del agrado de la audiencia: “Tanto tiempo pidiendo que vuelva Chacorta para que cuando lo traigan sea enemigo de los Casillas. Eso no tiene sentido. Telemundo, ¿qué hiciste?”, “Chacorta moría y mataba por su familia Casillas como para que ahora salgan con esta vaina”, “Ya dañaron la serie si la familia no le hizo nada. Aurelio lo lloró y trató de vengarse. Ismael no estaba en ese entonces, por lo que no le hizo nada, “Había 1000 formas de hacer volver al personaje y eligieron la peor”, fueron algunos de los comentarios.

Chacorta es el hermano menor de Aurelio Castillas en "El señor de los cielos" (Foto: Telemundo)

Pero ¿por qué el malestar de los televidentes? Si prestamos atención al capítulo, el momento en el que los agentes le piden ayuda para capturar a Ismael – su sobrino al que nunca conoció – él no se opone, algo que no le gustó al público, ya que siempre dio todo por su familia. Entonces, ¿qué o quién alimenta su ansia de ajuste de cuentas?

Un fanático de la serie original que también ve este spin-off dijo: “Tal vez le pusieron un dispositivo como a Aurelio en la temporada 8 pero el de Chacorta sí funcionó y le borraron la memoria”, tratando así de justificar su rabia irracional contra los Casillas.

Vale precisar que el momento en el que van a su celda para pedir su colaboración, se ven las marcas de tortura en su cuerpo. ¿Qué le ocurrió durante todo este tiempo? Estas preguntas posiblemente las sepa el general Cifuentes.

En "Dinastía Casillas", las cicatrices de Chacorta en todo el cuerpo (Foto: Telemundo)

