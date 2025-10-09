El regreso de Chacorta, el emblemático personaje interpretado por Raúl Méndez en “El señor de los cielos”, ha sido uno de los momentos más esperados por los fanáticos de la saga y de los espectadores de “Dinastía Casillas”. Así, ¿sabes exactamente qué cambió en él después de 11 años de ausencia? Pues, averígualo en esta nota.

Vale precisar que “Dinastía Casillas” es el spin-off de “El señor de los cielos” que se estrenó en Telemundo el pasado martes 7 de octubre del 2025.

Así, la producción—que cuenta con 92 episodios en total—promete seguir expandiendo este famoso universo ficticio.

¿QUÉ CAMBIÓ EN CHACORTA DESPUÉS DE 11 AÑOS DE AUSENCIA?

Tal como te puedes imaginar, Chacorta regresa en “Dinastía Casillas” completamente transformado.

En declaraciones para People en Español, su intérprete Raúl Méndez revela que esta evolución no solo refleja su crecimiento profesional, sino también una nueva visión del personaje.

“Yo como actor no soy el mismo de hace 10 años, por lo mismo ahora mi compromiso con el personaje es volverlo mucho más complejo, mucho más tridimensional”, manifiesta.

Además, el actor confirma que Chacorta llega con una misión específica que promete revolucionar la dinámica familiar de los protagonistas.

“La mayor motivación de ‘Chacorta’ en Dinastía Casillas es recuperarse a sí mismo, saber por qué lo traicionaron, por qué lo desaparecieron. Para él la traición viene desde su propia familia y las cuentas pendientes están específicamente con Ismael Casillas (Iván Arana)”, agrega.

LOS CAMBIOS FÍSICOS Y EMOCIONALES QUE PRESENTA CHACORTA EN “DINASTÍA CASILLAS”

El primer episodio de “Dinastía Casillas” muestra las marcas de tortura en el cuerpo de Chacorta, evidenciando los años de sufrimiento que ha experimentado durante su ausencia en pantalla.

Estas cicatrices físicas reflejan el trauma emocional que lo ha moldeado, estableciendo un contraste importante con el personaje que cientos de fans recordaban.

Así, podríamos decir que su actitud antagonista hacia su propia familia representaría el cambio más significativo en él.

“Si bien la familia Casillas ya tiene una forma de comportarse, lo interesante va a ser cómo Chacorta viene porque, aparte, es un personaje que toda su familia lo dio por muerto”, puntualizó Méndez en otra entrevista para People en Español.

Chacorta de la serie “Dinastía Casillas” es retratado como un personaje duro, marcado por la traición y la búsqueda de justicia (Foto: Telemundo)

