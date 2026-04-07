¡Atención, fans de “Dr. Stone: Science Future”! El viaje de Senku y el Reino de la Ciencia entra en una fase decisiva con una importante parada en España, donde un mineral puede cambiarlo todo en la carrera hacia la Luna. Y es que, en el episodio 26 de esta entrega del anime, la exploración se convierte en un reto a contrarreloj, con nuevas decisiones que ponen a prueba al grupo más allá de la pura “ciencia divertida”. En ese sentido, ¿te gustaría saber cuándo, a qué hora y cómo ver el capítulo en Crunchyroll? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que este episodio gira alrededor de la búsqueda de fluorita en territorio español, un recurso clave para el proyecto de alunizaje que Senku lidera con su equipo.

Así, este tramo plantea un nuevo obstáculo en la ruta del Reino de la Ciencia y abre la puerta a decisiones técnicas y estratégicas que, como suele ocurrir en la serie, terminan impactando directamente en el futuro de toda la humanidad.

Antes de continuar, mira el opening de esta entrega de la ficción:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 26 DE “DR. STONE: SCIENCE FUTURE”?

El capítulo 26 de “Dr. Stone: Science Future” (es decir, la parte 3 de la temporada 4 de “Dr. Stone”) se estrena el jueves 9 de abril del 2026, bajo el título de “Fire”.

Por lo tanto, si no te lo quieres perder, esa es la fecha que debes anotar en tu agenda.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 26 DE “DR. STONE: SCIENCE FUTURE”?

Este episodio de la tercera parte de “Dr. Stone: Science Future” tiene su emisión en televisión fijada para las 22:00 horas de Japón (JST).

Eso implica que llegará al streaming—aproximadamente—una hora después, de acuerdo con los siguientes horarios a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) del jueves 9 de abril México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 a.m. del jueves 9 de abril Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 a.m. del jueves 9 de abril Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 a.m. del jueves 9 de abril Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 a.m. del jueves 9 de abril España 4:00 p.m. del jueves 9 de abril

Recuerda: estos horarios son referenciales, ya que los ‘simulcasts’ pueden tardar unos minutos en habilitarse online.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 26 DE “DR. STONE: SCIENCE FUTURE”?

El episodio 26 de “Dr. Stone: Science Future” forma parte del catálogo de Crunchyroll.

Por lo tanto, si te encuentras en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI, India o el sudeste asiático, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Ryusui Nanami, el experto navegante del Reino de la Ciencia, en una escena del episodio 26 de "Dr. Stone: Science Future" (Foto: TMS Entertainment)

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