CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Tras su estreno en Netflix, el 19 de diciembre de 2025, “El Gran Diluvio” (“The Great Flood” en inglés y “Daehongsu” en su idioma original) alcanzó el número uno en más de 70 países. Por lo tanto, no es resulta extraño que los fanáticos de las producciones coreanas y de la películas de ciencia ficción pregunten por una secuela de la cinta coescrita y dirigida por Kim Byung-woo. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

La película que tiene una duración de 108 minutos sigue a An-na (Kim Da-mi), una investigadora de desarrollo de inteligencia artificial que trabaja en un motor de emociones para humanos sintéticos, mientras intenta salvar a su hijo Ja-in (Kwon Eun-seong) de la inundación provocada por un asteroide que se estrella en la Antártida. Ella parece ser la última esperanza de la humanidad, así que el encargado de seguridad Hee Jo (Park Hae-soo) tiene la misión de llevarla a un lugar seguro antes de que sea demasiado tarde.

No obstante, la prioridad de la científica es proteger al pequeño. Así que hará todo lo posible por encontrarlo y rescatarlo. Al llegar a la azotea del edificio, comprende que el diluvio no es la única amenaza.

An-na (Kim Da-mi) abraza a Ja-in (Kwon Eun-seong) luego de casi perderlo en la película coreana "El Gran Diluvio" (Foto: Netflix)

“EL GRAN DILUVIO” ¿TENDRÁ SEGUNDA PARTE?

Hasta el momento, Netflix no ha confirmado una segunda parte de “El Gran Diluvio”, pero el final de la cinta dirigida por el galardonado Kim Byung-woo (“The Terror Live”) deja el camino preparado para una secuela en la que se revele lo que sucedió después de la escena post-créditos y se expliquen otros misterios.

Después de comprender que está en una simulación y que ha estado repitiendo su último día en la Tierra durante años hasta completar la misión de encontrar a Ja-in, An-na recuerda la información que ha acumulado y consigue evitar que los hombres del Centro Darwin lo asesinen para llevarse lo que necesitan del experimento.

El bucle temporal termina cuando el pequeño revela que se escondió en el armario porque An-na le dijo que lo buscaría ahí. Por lo tanto, la misión no solo era que el sujeto desarrollara emociones maternales, la protagonista también quería cumplir la promesa que le hizo a su hijo en el mundo real.

Cuando An-na completa la simulación despierta en su cuerpo sintético, se reúne con su hijo y se preparan para regresar a la Tierra en una cápsula espacial. Pero no es la única humana sintética que vuelve junto a un pequeño. Lo que se muestra en la escena a mitad de los créditos, ¿también es una simulación? ¿La Tierra ya es habitable otra vez?

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia para determinar el futuro de una producción.

Gu An-na (Kim Da-mi) logra encontrar a Ja-in (Kwon Eun-seong) cerca del final de la película coreana "El Gran Diluvio" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EL GRAN DILUVIO”?

“El Gran Diluvio” está disponible en Netflix desde el 19 de diciembre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva película coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

