CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Uno de los momentos más impactantes del último episodio de la tercera temporada de “El juego del calamar” (“Squid Game” en inglés) es el cameo de Cate Blanchett, reconocida actriz de Hollywood que ha ganado importantes reconocimientos como dos premios Óscar. La intérprete australiana aparece en la última escena de la aclamada serie coreana de Netflix y el creador Hwang Dong-hyuk contó los detalles de su participación.

Después del sacrificio de Gi-hun (Lee Jung-jae) para salvar a la bebé de Jun-hee/ Jugadora 222 (Jo Yuri), el Líder viaja a Los Ángeles para hacer una visita a la hija del Jugador 456. Mientras abandona el lugar, ve a dos personas jugando ddakji. Un hombre aparentemente desesperado en un callejón y una mujer en traje, que sin duda es una reclutadora estadounidense (Cate Blanchett).

El personaje de Cate Blanchett intercambia una mirada cómplice con el Líder, quien baja la ventanilla del automóvil y continúa su camino mientras la reclutadora sigue con el juego de ddakji. Además de establecer las bases para el spin-off estadounidense de “Squid Game”, dirigido por David Fincher (”House of Cards”, “Mindhunter”), da muestra de lo que podría ser el elenco de la nueva serie.

Cate Blanchett aparece en el último episodio de la temporada 3 de "El juego del calamar" como una reclutadora estadounidense (Foto: Netflix)

LA HISTORIA DETRÁS DEL CAMEO DE CATE BLANCHETT EN “EL JUEGO DEL CALAMAR”

En el especial “El juego del calamar: Una charla detrás de cámaras”, el protagonista Lee Jung-jae admitió: “Fue una sorpresa. Nadie me lo contó. En un momento dado, un conocido me dijo: “Escuché que un actor famoso de Hollywood va a participar en la serie”. Y yo le dije: “No sé, no he oído nada al respecto”. Así que tenía mis dudas. No sabía quién haría un cameo, y nunca pensé que sería alguien tan famoso.”

Por su parte, Hwang Dong-hyuk señaló que lo mantuvieron en estricto secreto durante mucho tiempo. Además, en una conversación con Tudum habló de la elección de Cate Blanchett. “Pensamos que tener a una mujer como reclutadora sería más dramático e intrigante. Y en cuanto a por qué Cate Blanchett, es simplemente la mejor, con un carisma inigualable. ¿A quién no le encanta? Así que nos alegró mucho que apareciera.”

Asimismo agregó: “Necesitábamos a alguien que pudiera dominar la pantalla con tan solo una o dos palabras, que es exactamente lo que hizo. Si Gong Yoo es el reclutador coreano, pensé que sería la persona perfecta para la reclutadora estadounidense, aportando un final breve pero cautivador e impactante a la historia”.

¿Cómo fue el rodaje de Cate Blanchett?

En el especial de “El juego del calamar” también disponible en Netflix, Byung-hun, quien da vida al Líder, contó que no pudo saludarla. “Al final, por cuestiones de agenda, Cate Blanchett, una de mis actrices favoritas, ni siquiera pude saludarla. Ella y yo grabamos esa escena final por separado, ya que solo la cámara nos cortaba de un lado a otro. No pude saludarla porque, una vez que la grabamos, teníamos que irnos.”

Byung-hun también compartió que la vio practicando ddakji. “Ah, sí, el día que grabamos, la vi practicando una y otra vez mientras preparábamos el rodaje. Estaba bastante lejos, así que no pude verle la cara con claridad. Estuvo practicando mucho rato”.

Al respecto, el director Hwang agregó: “Le enviamos el ddakji con antelación. Pero no pudo probarlo mucho antes de la sesión. Tuvo que golpear el otro ddakji y voltearlo, pero no pudo. Así que me acerqué y le di una lección rápida. Ahí mismo. La toma que usamos fue real. La inclinación del ddakji donde mostramos su rostro por primera vez. Esa confianza que ven es real porque por fin logró voltearlo. Y esa es la toma que usamos”.

La reclutadora estadounidense (Cate Blanchett) intercambia una mirada cómplice con el Líder al final de "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

La tercera temporada de “El juego del calamar” está disponible en Netflix desde el 27 de junio de 2025, por lo tanto, para ver los últimos episodios de la exitosa serie coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

