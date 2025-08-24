Si estás leyendo esto, seguramente ya viste “El mapa que me lleva a ti” (“The Map That Leads to You”) en Amazon Prime Video o al menos estás considerando verla. Y eres de los que presta atención a cada nota musical en una escena, probablemente te quedaste pensando en lo potente que fue la banda sonora. A veces, la música no solo acompaña una historia, la transforma. Y esta película es un claro ejemplo de eso.

Dirigida por Lasse Hallström y basada en la novela de J.P. Monninger, esta cinta estrenada en 2025 nos lleva por un viaje romántico por Europa, con Madelyn Cline y KJ Apa como protagonistas. Ella es Heather, una joven estadounidense que recorre el continente con amigas, y él es Jack, un viajero neozelandés que cambia el rumbo de su historia. Y como era de esperarse en un romance europeo moderno, la música juega un papel clave en cada paso de esa travesía.

Madelyn Cline como Heather Mulgrew en la película "El mapa que me lleva a ti" (Foto: Amazon Studios)

UNA BANDA SONORA HECHA PARA ENAMORAR

Desde los primeros minutos, noté que cada canción estaba cuidadosamente elegida. El trabajo de Quique Ramos como supervisor musical se siente en cada escena, al igual que la partitura original compuesta por Sarah Trevino, a quien quizás ya conozcas por “The Herricanes”. El soundtrack mezcla artistas emergentes y reconocidos, con estilos que van desde el indie pop hasta la música catalana, todo enmarcando ese espíritu de descubrimiento y emoción que acompaña a los protagonistas.

La inclusión de voces como Tora Hallström, Tor Miller y la propia Madelyn Cline le da una frescura única al film. A continuación, te comparto la lista completa de canciones que forman parte de esta historia y en qué momentos aparecen. Pero ojo, hay algunos spoilers sutiles.

El actor neozelandés KJ Apa interpreta a Jack, el protagonista masculino de la comedia dramática de romance "El mapa que me lleva a ti" (Foto: Amazon MGM Studios)

CANCIONES PRINCIPALES Y MOMENTOS CLAVE

“Find You (Original)” – Skyler Adams & Tora Hallström

🎵 Minuto 1: Heather llega a una estación de tren con sus amigas Connie y Amy. Un viajero comienza a tocar la guitarra, y Tora canta en vivo en la escena.

“Tot L’Enyor de Demà” – Toti Soler

🎵 Minuto 4: Jack aparece por primera vez, descansando sobre el compartimento de Heather. Suena mientras ella envía mensajes de texto.

“Beatrice” – Teo Planell

🎵 Minuto 10: Las chicas se sacan una divertida foto con burbujas. Es un momento tierno entre amigas.

“Ceràmiques Guzmán” – Manel

🎵 Minuto 22: En la búsqueda de una fiesta, Jack intenta recabar información entre locales. Esta canción ambienta ese caos juvenil.

“Intermitente” – El Grajo

🎵 Minuto 24: Jack y el grupo irrumpen en un departamento en busca de objetos perdidos. Es una escena cargada de tensión.

“Nuestro Aire” – Chacho

🎵 Minuto 26: El inicio de un road trip improvisado luego de un giro inesperado con Viktor. Hay una sensación de libertad en esta parte.

“El Crit al Cel” – Anna Andreu

🎵 Minuto 28: Los protagonistas pasean en la playa antes de abordar un bote. La música le da ese aire contemplativo y melancólico.

“Suc de Síndria” – Nico Roig

🎵 Minuto 38: Heather conduce, y Jack revela un problema de salud. Un momento íntimo y delicado.

Canciones destacadas del tramo final

“What’s Up” – Madelyn Cline, KJ Apa y elenco

🎵 Minuto 44: Sí, es el famoso tema de 4 Non Blondes, pero aquí cantado por los protagonistas durante una reunión con amigos españoles. Me pareció una de las escenas más entrañables de la película.

“Luglio” – Riccardo Del Turco

🎵 Minuto 50: Una secuencia estilo montage, con Jack participando en una corrida de toros (¡sí, de verdad!) y dislocándose el hombro. Esta canción retro le da un contraste perfecto.

“Body and Spirit” – Tor Miller & Tora Hallström

🎵 Minuto 51: Tor y Tora vuelven con otra interpretación mientras Heather y Jack investigan sobre Porto, Portugal.

“Setembre” – Miquel Serra

🎵 Minuto 52: Jack lee el diario de su bisabuelo. Una canción suave y reflexiva para un momento introspectivo.

“Nunca Vas a Comprender” – Rita Payés & Elisabeth Roma

🎵 Minuto 1:20: En la boda de Connie y Raef, esta pieza española suena de fondo durante una hermosa secuencia en exteriores.

“Del Amor” – Lucía Fumero, Magalí Datzira & Juan Berbin

🎵 Minuto 1:21: Comienza la recepción de la boda. Heather y Raef tienen una conversación sobre Jack.

“Find U (Cover)” – Tora Hallström & Tor Miller

🎵 Minuto 1:24: El cierre emocional del film. Heather toma una decisión importante y se reúne con Jack en un festival. La canción también acompaña los créditos finales.

Otras canciones incluidas en el soundtrack

Además de las canciones que se escuchan en escenas puntuales, el soundtrack incluye otros temas que vale la pena destacar:

“El Crit de L’Shrek” – Mainline Magic Orchestra

“Little Ghost” – Kelias

“Altiplano” – Erlend Øye & La Comitiva

“Bailando Uwuaracha” – CRRDR

“Cucharita” – Víctor Herrero

“Anitya” – Paco Naveira, Zeke Zima, Didi Gutman

“There Can Be Only One” – Cass McCombs

“Mundo Sereno” – Julio Bustamante

