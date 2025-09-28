La ficción a veces está más cerca de la realidad de lo que creemos. La serie “El refugio atómico” de Netflix construye una historia inquietante en la que las grandes fortunas del mundo se refugian en instalaciones subterráneas para sobrevivir al fin del mundo, sin saber que lo más peligroso está dentro de sus propias paredes. Lo más curioso es que detrás de esta trama no hay solo imaginación. pues en la vida real hay compañías que han creado auténticos refugios atómicos con comodidades de lujo.

La serie española llevó la ficción a otro nivel gracias a un set colosal inspirado en la arquitectura minimalista de la posguerra. Un jardín zen de ocho metros de altura y el contraste entre luces azules y naranjas refuerzan esa tensión entre lujo y encierro. Esther Martínez Lobato, cocreadora de la ficción, explicó que la clave estaba en despojar a los personajes de estatus y obligarlos a confrontar sus relaciones personales en un entorno cerrado, donde lo material pierde sentido.

LOS BÚNKERES DE LUJO QUE EXISTEN HOY

“El refugio atómico” toma inspiración en empresas reales que ofrecen refugios subterráneos capaces de resistir cualquier catástrofe y nacen ante el temor global por el futuro. Desde el lujo extremo de Rising S Company y Atlas Survival Shelters en Estados Unidos hasta el ambicioso Proyecto Aerie, los búnkeres millonarios ya son una realidad lejos de la ficción, y han marcado tendencia en arquitectura, seguridad y estilo de vida.

1. Rising S Company (Texas)

Rising S Company es líder en construcción de refugios subterráneos personalizados en Estados Unidos. La gama de búnkeres que ofrece va desde modelos básicos y asequibles, pensados para proteger a familias ante desastres naturales y eventos apocalípticos, hasta versiones de lujo, con acabados exclusivos y tecnología avanzada. Los refugios pueden incluir dormitorios, cocina equipada, baños, sistemas de purificación de agua y aire, almacenamiento seguro y entradas secretas. Los precios arrancan en torno a los US$40,000 para modelos mínimos y pueden superar los millones de dólares en instalaciones de mayor tamaño y sofisticación. Cada proyecto es totalmente personalizado y construido en el propio almacén de la empresa en Texas.

2. Atlas Survival Shelters

Atlas Survival Shelters se especializa en refugios prefabricados y personalizables, según las necesidades del cliente. Su estructura combina acero de alta resistencia con sistemas patentados de filtración de aire y almacenamiento subterráneo, capaces de proteger ante ataques químicos, nucleares o biológicos.

Ofrecen modelos para jardines privados (“Backyard Bunker”) desde US$20,000, hasta refugios modulares tipo Platinum Series que pueden acomodar familias numerosas, personalizando incluso la distribución de las habitaciones y acabados interiores. La instalación es rápida y certificada, y el usuario puede elegir desde módulos simples a verdaderos hogares subterráneos completos.

3. Proyecto Aerie

Aerie es el proyecto más ambicioso de la industria, con una inversión estimada de US$300 millones. Es el refugio apocalíptico de lujo que inspira la ficción de Kimera. Su objetivo es construir una red de búnkeres residenciales de alta seguridad en 50 ciudades de Estados Unidos, cada uno de varios pisos subterráneos y hasta 200 apartamentos por ubicación. Los precios por residencia pueden ascender a US$20 millones y se espera que estén equipadas con suites médicas asistidas por IA, piscinas subterráneas, iluminación y ventanas virtuales. También cuenta con sistemas de autenticación biométrica, trampas tácticas para máxima seguridad y acceso a instalaciones para realizar negocios en total confidencialidad. Todo bajo tierra y con una fachada de lujo más allá de lo imaginable.

