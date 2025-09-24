El estreno de “El refugio atómico” llegaba cargado de expectativas. No era para menos: se trataba de la nueva apuesta de los creadores de “La casa de papel”, una de las series más exitosas de la última década. Con una premisa ambiciosa y un despliegue de producción que prometía convertirla en la serie española más grande hasta la fecha, todo parecía indicar que estábamos ante un nuevo fenómeno global. Sin embargo, la recepción ha sido muy diferente a la esperada.

EL ARRANQUE HA SIDO FLOJO

En sus primeros tres días en la plataforma, la serie apenas registró 3,7 millones de visualizaciones, un arranque considerado flojo para una producción de estas dimensiones. Para comparar, “Berlín” —otro spin-off de la franquicia de “La casa de papel” que no alcanzó el mismo impacto— debutó con 11,3 millones. La diferencia es abismal: más del triple en favor de la historia del icónico ladrón.

Lo que sorprende aún más es que “El refugio atómico” ni siquiera logró coronarse como la serie de habla no inglesa más vista durante su semana de estreno. Ese título se lo llevó la surcoreana “Bon appétit, majestad”, que conquistó a la audiencia con 6,5 millones de visualizaciones. Un contraste que deja en evidencia que la nueva propuesta española no consiguió generar el mismo nivel de interés internacional.

AUN ASÍ, NO TODO ESTÁ PERDIDO

Según los reportes de FlixPatrol, la serie ha conseguido ascender al primer lugar en el ranking diario de varios países, alcanzando ya un total de 38 mercados. Esto sugiere que, si bien el debut no fue impactante, existe una base de curiosidad que podría traducirse en un crecimiento sostenido durante las próximas semanas. La pregunta es si ese ritmo será suficiente para compensar el mal arranque.

El problema radica en que este posible crecimiento podría deberse más al desgaste natural de la competencia que a un entusiasmo real por la propuesta. Si otras producciones bajan rápidamente en popularidad, “El refugio atómico” podría verse beneficiada de manera circunstancial, sin necesariamente consolidar una audiencia fiel y masiva.

Alicia Falcó es Asia, en "El refugio atómico" (Foto: Netflix)

Otro punto que juega en contra es la falta de claridad sobre su presupuesto. Se llegó a mencionar que era la producción española más ambiciosa de la historia, lo que implica una inversión millonaria por parte de Netflix. Si los números de audiencia no logran justificar semejante gasto, será difícil que la plataforma apueste por renovar la serie para una segunda temporada.

En definitiva, “El refugio atómico” podría convertirse en un caso de estudio sobre cómo la expectativa no siempre garantiza el éxito. Aunque todavía queda margen para revertir la situación, el estreno ya dejó un sabor agridulce. Habrá que esperar a los datos de las próximas semanas para comprobar si estamos frente a un fracaso anunciado o si, por el contrario, la serie logra levantarse de las cenizas.

