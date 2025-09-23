Después del éxito de “El refugio atómico” (“Billionaires’ Bunker” en inglés), que se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de Netflix, los miembros más jóvenes del reparto principal, Pau Simón y Alicia Falcó, han llamado la atención por los roles que desempeñan y por la química que han demostrado en pantalla. Pero ¿cómo se convirtieron en Max Valera y Asia Falcón, respectivamente? ¿Cómo fue su proceso de casting?

La ficción creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato (“La casa de papel”, “Sky Rojo” y “Berlín”) se centra en un grupo de multimillonarios que se refugian en un búnker de lujo llamado Kimera cuando la Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar. En medio del caos, dos familias que comparten una tragedia se reencuentran en el búnker y deben aprender a convivir y superar las heridas del pasado.

En “El refugio atómico”, Pau Simón interpreta a Max Valera, un joven feliz, alocado y que disfruta de la vida, al menos hasta que provocó el accidente automovilístico en el que murió su novia. Tras pasar dos años en prisión, recupera su libertad solo para someterse a otro encierro. En una entrevista con La Vanguardia, contó cómo llegó a la nueva serie de Netflix.

Max (Pau Simon) desconfía de Minerva y el equipo que dirige el búnker en la serie española "El refugio atómico", así que idea un plan para salir (Foto: Netflix)

¿CÓMO FUE EL PROCESO DE CASTING DE PAU SIMÓN PARA “EL REFUGIO ATÓMICO”?

Pau Simón, que anteriormente participó en la serie “Nudes”, reveló que se enteró del casting por Instagram. “Las directoras de casting, Eva Leira y Yolanda Serrano, tienen una cuenta de Instagram y a veces publican castings abiertos. En este caso, evidentemente, no se daba información de qué proyecto se trataba. Pero sí ponía que buscaban a chicos de veinte a veintipocos años que tenían que grabar un vídeo hablando de su plan favorito.”

“Así lo hice. Y, de repente, me dijeron que querían verme para un casting. Como era verano, estaba en Girona en casa de mis padres. Hice una llamada virtual y, semana tras semana, pruebas”, agregó.

Respecto a cómo fue colaborar con Alicia Falcó en la fase final del casting para “El refugio atómico”, Simón aseguró que no tuvo que “planificar nada o forzar nada: la conexión estaba allí. Desde fuera nos decían que quedábamos muy bien juntos. El casting final fue en plató, en un plató reciclado de Berlín, vestidos de azul. Los dos salimos de Barcelona y fuimos todo el viaje en tren juntos hablando. El casting final fue increíble, con director de fotografía y arte, maquillados y vestidos.”

Alicia Falcó mencionó que, “desde el primer casting hubo mucha conexión. Mirando atrás, pienso: ‘Claro que nos cogieron a nosotros’. Todo encaja.”

Pau Simón en el rodaje de “El refugio atómico”

El joven actor español admitió que se vio obligado a normalizar la experiencia. “Cuando vives algo así es fácil que la cabeza se te vaya a las nubes. Me acuerdo que el reparto principal tuvimos una cena y Migue Amoedo [el director de fotografía y diseñador visual] se dio cuenta que mi cabeza estaba en otra parte, que no me lo acababa de creer. Me dijo: ‘Pau, necesito que bajes a la Tierra y que pares. Este bucle te hará más daño que serte útil. Tienes que normalizarlo. Son gente normal que hace el trabajo que más les apasiona en esta vida’”.

La química que tienen Alícia Falcó y Pau Simón en la serie española "El refugio atómico" es innegable (Foto: Netflix)

