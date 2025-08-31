¿Hasta cuándo podremos disfrutar de “El sinuoso camino del derecho”? Esa es la pregunta que miles de fans se hacen mientras la serie coreana de Netflix avanza hacia su esperado desenlace. Tras semanas de tensión, emociones y debates legales que van mucho más allá de un juzgado, la producción está a punto de llegar a su final. Ya hay fecha confirmada.

El penúltimo capítulo llegará el próximo sábado y el último, el gran cierre, se estrenará el domingo. Pero antes de ese adiós, vale la pena repasar qué hace tan especial a este drama que ha conquistado a audiencias internacionales.

¿DE QUÉ TRATA “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”?

La historia nos introduce en la vida de Yoon Seok-hoon (interpretado por Lee Jin-wook), un abogado experimentado, astuto y con una moral gris que no siempre sigue las reglas al pie de la letra. Su contraparte es Kang Hyo-min (Jung Chae-yeon), una joven abogada con un fuerte sentido de la justicia, pero socialmente torpe y con poca experiencia en el mundo legal.

A lo largo de los episodios, esta dupla inesperada se convierte en el eje central de la narrativa: un choque de visiones que termina transformándose en una relación de aprendizaje mutuo, cargada de tensión, crecimiento y dilemas éticos.

“El sinuoso camino del derecho” no es un simple drama judicial, sino una reflexión sobre lo que significa ejercer la abogacía en un entorno donde las leyes no siempre están de lado de la verdad. Con casos que abordan corrupción, desigualdad y el precio de tomar decisiones en un sistema injusto, la serie ha logrado atrapar tanto a los amantes de los thrillers como a quienes buscan un retrato humano dentro del competitivo mundo de los bufetes coreanos. Es precisamente esa mezcla entre emoción y reflexión lo que ha hecho que cada episodio deje al público ansioso por más.

Este drama legal fue escrito por Park Mi-hyun y dirigido por Kim Jae-hong (Foto: Netflix)

LA EXPECTATIVA DE LOS FANÁTICOS ES ALTA

Y ahora, después de semanas de intriga, Netflix confirmó que la serie llegará a su final la próxima semana. El calendario marca que el sábado se estrenará el penúltimo episodio, cargado de tensión y preparativo para el clímax, mientras que el domingo será el gran cierre de esta historia. Un fin de semana que promete ser maratónico para los fans que han seguido fielmente la trama y que ahora quieren descubrir cuál será el destino de sus protagonistas.

¿Logrará Hyo-min mantenerse firme en sus principios o terminará cediendo ante las ambigüedades del sistema? ¿Encontrará Seok-hoon la redención o se hundirá más en sus propios métodos cuestionables? Son preguntas que solo podrán responderse en esos últimos dos episodios, y que mantienen viva la conversación en redes sociales, donde miles de espectadores ya especulan sobre posibles giros de guion.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”?

Para quienes aún no han comenzado, la serie está disponible en Netflix, lo que hace posible ponerse al día antes del desenlace. En Estados Unidos, la plataforma ofrece distintos planes: el estándar con anuncios cuesta US$7.99 al mes, el estándar sin anuncios tiene un precio de US$17.99, y el premium, con calidad 4K y más dispositivos, llega a US$24.99.

Vale la pena resaltar que el éxito de la serie no se limita a Corea del Sur. En varios países ha ingresado al top de lo más visto en Netflix, reflejo de cómo los dramas coreanos siguen conquistando corazones a nivel global. La combinación de guiones inteligentes, actuaciones sólidas y una producción impecable ha hecho que “El sinuoso camino del derecho” se convierta en una de las grandes sorpresas de la temporada, incluso frente a gigantes del catálogo de la plataforma.

