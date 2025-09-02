Ester Expósito es la protagonista del nuevo drama español “El talento”, una película dirigida por Polo Menárguez, quien nos planteará la pregunta qué estaríamos dispuestos a hacer por salvar a nuestra familia. Debido a que la trama gira en torno a esta premisa, te detallo de qué trata el filme y cómo verlo.

Vale precisar que esta producción dramática se basa en la novela corta “Fräulein Else” (1924), de Arthur Schnitzler. El guion de la cinta fue coescrito por Menárguez y Fernando León de Aranoa.

En “El talento”, Elsa está confundida por la decisión que debe tomar, pues implica dejar de lado su dignidad (Foto: The MediaPro Studio)

¿DE QUÉ TRATA “EL TALENTO”?

“El talento” sigue a la violonchelista Elsa, quien se encuentra en una fiesta exclusiva de su amiga Idoia. En plena reunión recibe una llamada de su madre pidiéndole algo, por lo que tendrá que tomar una difícil solución, pues tendrá que elegir entre asegurar su futuro y su dignidad.

Aunque está convencida de que lo mejor es hacer un sacrificio por los suyos, lo cierto es que a ella no le agrada la idea de ceder ante la presión.

En “El talento”, Elsa es una estudiante de violonchelo con mucho talento (Foto: The MediaPro Studio)

¿CÓMO VER “EL TALENTO”?

La película “El talento” se estrena el sábado 5 de septiembre de 2025 en todos los cines españoles; por tanto, para disfrutar la cinta debes escoger el horario que mejor se acomode a ti para comprar tus entradas.

Además de la trama, su suma el factor musical, cuya banda sonora nos transportará a un ambiente muy cargado de emociones.

En “El talento”, Elsa debe tomar una decisión arriesgada para su futuro (Foto: The MediaPro Studio)

TRÁILER DE “EL TALENTO”

El tráiler de “El talento” comienza con Ignacio contándole a Elsa que su madre lo ha llamado para pedirle ayuda. Debido a la exorbitante suma, él se niega a hacerlo, pero la joven le responde que sí tiene esa cantidad y que la necesita a primera hora al precio que sea. Es ahí cuando él le propone ir a su habitación en la noche para que “juntos encuentren una solución”.

Esto asusta a la muchacha, pero él le asegura que no la va a tocar, solamente quiere verla desnuda. Cuando está a punto de entrar, ella llama a su madre para preguntarle si debe o no acceder a la petición.

EL ELENCO DE “EL TALENTO”

Ester Expósito como Elsa

Pedro Casablanc como Ignacio

Mirela Balić como Idoia

Rocío Muñoz Cobo

Marta Aledo

Juan Pablo Fuentes

Itziar Manero

Clara Sans

Eva Martín

Diego Niski

El momento en el que Ignacio le hace una propuesta a Elsa en “El talento” (Foto: The MediaPro Studio)

