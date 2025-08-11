Nacida en Barbados un 31 de diciembre, Evie Templeton llegó al mundo con fuegos artificiales de fondo, una escena que parece sacada de una película. Hoy, a sus 16 años, la joven actriz que da vida a la excéntrica Agnes DeMille en la segunda temporada de “Wednesday” no solo es una revelación en la pantalla, sino también una espectadora apasionada. Su mundo personal está lleno de historias, aventuras y emociones que nutren su creatividad, y sus gustos cinematográficos y televisivos revelan tanto su madurez como su espíritu juguetón.

¿CUÁLES SON LAS PELÍCULAS Y SERIES FAVORITAS DE EVIE TEMPLETON?

En una entrevista con Tudum, Templeton señaló que las películas y series no son simple entretenimiento: son una escuela de empatía, imaginación y perspectiva. Su amor por “Gilmore Girls” demuestra su afinidad por las narrativas cargadas de diálogos rápidos y relaciones familiares complejas.

Evie Templeton interpreta a Agnes DeMille en la serie "Wednesday" (Foto: Charlotte Hadden / Netflix)

Mientras que la franquicia “Misión: Imposible” y títulos como “El último mohicano”, “El fugitivo” y “Leyendas de pasión” reflejan su gusto por las tramas intensas y los personajes inolvidables. “Lo que ves de niño te forma”, afirmó con convicción.

La actriz también guarda tradiciones muy personales. Cada Navidad, sin excepción, ella y su familia hacen una maratón de las películas de “Indiana Jones”, con “En busca del arca perdida” como su favorita indiscutible. Para Templeton, no se trata solo de acción y aventuras arqueológicas: son recuerdos compartidos, risas en familia y la magia de volver a visitar un mundo que nunca pierde su encanto.

Evie Templeton es mesurada, de voz suave, ingeniosa (Foto: Charlotte Hadden / Netflix)

PERO SU CONSUMO CULTURAL NO SE QUEDA EN LO NOSTÁLGICO

Evie es igual de apasionada por las series actuales: acaba de terminar “Sirens” y la más reciente temporada de “America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders”. En la música, Billie Eilish, Noah Kahan y Lizzy McAlpine ocupan su playlist, aunque sus vinilos incluyen a Elvis Presley, Nina Simone, Etta James y Billy Joel, un equilibrio entre lo moderno y lo clásico que también se refleja en sus elecciones de pantalla.

Su amor por “Friends” es otro capítulo esencial de su rutina. Antes de dormir, siempre ve un episodio, eligiendo temporadas al azar. “No puedo dormir si no lo hago”, confesó entre risas. Incluso ha tomado partido en el eterno debate sobre Ross y Rachel, posicionándose firmemente del lado de Rachel y defendiendo que deberían haberse reconciliado más rápido. Su manera de hablar del tema, con humor pero también con seriedad, muestra la mezcla de ingenio y sensibilidad que la caracteriza.

En cuanto a sus “primeros amores cinematográficos”, Templeton no dudó en nombrar a Jacob Elordi por “El stand de los besos” y a Theo James por “Divergente”. Un gusto que delata su lado romántico y que se suma a su admiración por actores y personajes con fuerza en pantalla. Este abanico de referencias, que va de la comedia ligera al drama épico, alimenta su enfoque interpretativo y le da herramientas para abordar papeles complejos como el de Agnes.

Evie también reconoció que la influencia familiar ha sido clave. De su hermana mayor, bailarina profesional, heredó no solo el gusto por el ballet y el jazz, sino también una sensibilidad artística que se extiende a la literatura y el cine. Libros como “Mujercitas, Rebecca” y la saga completa de “Los Juegos del Hambre” han complementado esa formación cultural, fortaleciendo su conexión con personajes femeninos fuertes y narrativas con profundidad emocional.

