Cecilie Fjellhøy, blanco del estafador de Tinder, se une a la investigadora privada Brianne Joseph para desenmascarar a los estafadores y ayudar a las víctimas de fraudes románticos a rehacer sus vidas en “Falso amor y venganza” (“Love Con Revenge” en su idioma original), nuevo reality de Netflix. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes son parte del programa? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.

“Nunca imaginé que mi historia personal tendría tanta repercusión”, declaró Fjellhøy a Tudum. “Desde ‘El Estafador de Tinder’, he escuchado de personas de todo el mundo que han sido víctimas de criminales que se esconden tras el amor. ‘Love Con Revenge’ es una forma de usar lo aprendido para ayudar a otros a sanar, a recuperar su voz, su poder y sus vidas”.

“Falso amor y venganza” es una producción de Twenty Twenty Productions Limited y cuenta con Ruth Kelly como productora ejecutiva, Chris McLaughlin como showrunner y Max Shapira como director de la serie. Mientras que James O’Reilly es el director creativo de la serie.

Cecilie Fjellhøy de "The Tinder Swindler" y la investigadora privada Brianne Joseph trabajan juntas en el reality "Falso amor y venganza" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “FALSO AMOR Y VENGANZA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “tras caer en una sofisticada estafa amorosa en ‘El timador de Tinder’, Cecilie Fjellhøy se asocia con la investigadora privada Brianne Joseph para ayudar a otras víctimas a recuperar sus vidas y desenmascarar a peligrosos depredadores digitales en la provocadora serie ‘Falso amor y venganza’.”

“‘Love Con Revenge’ revela la impactante magnitud del fraude romántico y el impacto emocional y financiero que tiene en las víctimas”, declaró O’Reilly a Netflix. “Se trata de un delito verdaderamente moderno que está en auge en Estados Unidos y en todo el mundo. Ha sido increíble seguir a Cecilie y Brianne mientras investigan estos casos para hacer justicia a las víctimas y exigir responsabilidades a los responsables, quienes se han salido con la suya durante demasiado tiempo”.

¿CÓMO VER “FALSO AMOR Y VENGANZA”?

“Falso amor y venganza” se estrenará el viernes 5 de septiembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo reality solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “LOVE CON REVENGE”

Por lo que he visto en el tráiler, Fjellhøy y Joseph se encargan de rastrear a los estafadores románticos para ayudar a las víctimas que no pueden encontrar una solución a través de las vías tradicionales.

La finalidad es que los delitos que los estafadores cometieron no queden impunes y que sus víctimas tengan la oportunidad de reconstruir sus vidas tras obtener justicia.

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN “FALSO AMOR Y VENGANZA”?

Cecilie Fjellhøy

La investigadora Brianne Joseph

La investigadora privada Brianne Joseph sigue el rastro de los estafadores en el reality "Falso amor y venganza" (Foto: Netflix)

