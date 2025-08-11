Imagina veinticinco atletas, muchos de ellos olvidados por el paso del tiempo, reunidos para una sola oportunidad: redefinir su destino. Eso es lo que propone “La selección final”, un reality show que no solo pone a prueba su resistencia física, sino también su voluntad de renacer. Y si crees que esto se trata solo de saltar obstáculos, espera a ver cómo el drama personal irrumpe con tanta fuerza como cada desafío.

¿DE QUÉ TRATA EL REALITY SHOW “LA SELECCIÓN FINAL”?

“La selección final” sigue a competidores —la mayoría ya retirados de sus carreras— en una intensa batalla por ganar treinta millones de yenes (202,700 dólares americanos) y, sobre todo, la oportunidad de relanzarse profesionalmente.

"Final Draft" ya se encuentra disponible en Netflix (Foto: Netflix)

Cada prueba exige resistencia mental y fortaleza emocional, y lo más fascinante ocurre en los intersticios: los recuerdos, los miedos y esa chispa de gloria que todavía late en cada atleta. Verlos superar el vértigo, el cansancio y la duda es tan inspirador como una victoria en el último segundo.

Es más que un reality y va más allá del deporte: es una oda a la segunda oportunidad. Aquí no hay guiones, sino historias reales, combates contra el ego y arrugas que hablan de lucha. Y si te gusta ver a personas parándose frente a su pasado con valentía, esta serie es tu dosis perfecta de adrenalina y esperanza.

¿QUIÉNES SON LOS PARTICIPANTES DE “LA SELECCIÓN FINAL”?

Lo emocionante es que entre los 25 participantes hay nombres reconocibles del deporte —algunos quizá retirados, otros alejados de los grandes escenarios—, lo que añade nostalgia y empatía. No hay actores famosos, sino cuerpos que han sudado por auténticas medallas, y nervios que aún laten por competir. Esa autenticidad es su mejor carta.

Entre las personalidades emergentes se encuentran el afable fisicoculturista Kenta Tsukamoto y Hozumi Hasegawa, un boxeador astuto y vigoroso con tres títulos mundiales. También están la luchadora olímpica Eri Tosaka y el bateador de béisbol retirado Yoshio Itoi.

¿DÓNDE Y CÓMO VER “LA SELECCIÓN FINAL”?

Puedes ver “La selección final” exclusivamente en Netflix, que en Estados Unidos ofrece planes desde US$7.99 al mes (con anuncios), US$17.99 al mes (sin anuncios) hasta US$24.99 al mes (Premium, con calidad Ultra HD).

Ver “La selección final” es sentir esa energía contagiosa de quien todavía sueña con un último gran salto. Entre pruebas imposibles y recuerdos compartidos, cada episodio es una inyección de humanidad y determinación. Porque, al final, no se trata solo de ganar dinero: se trata de levantarse y volver a intentarlo.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí.