Si eres fan del universo de “The Boys”, probablemente estés muy pegado a cada nuevo episodio de “Gen V”. Y es que esta serie no se guarda nada: sangre, conspiraciones, política, sátira social y un grupo de jóvenes que, lejos de ser héroes, están atrapados en un sistema corrompido desde sus raíces.

Ya llegamos al episodio 7 de la temporada 2 y, después de este, solo queda uno para el final. Todo indica que este capítulo será clave en la antesala del desenlace, así que acá te dejo toda la información que necesitas para que no te pierdas ni un solo detalle.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 7 DE “GEN V” - TEMPORADA 2?

El episodio 7 se estrena el miércoles 15 de octubre de 2025. Como en semanas anteriores, estará disponible en Amazon Prime Video. La producción mantiene su calendario de estrenos semanal, con un nuevo episodio cada miércoles hasta el final, programado para el 22 de octubre.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL SÉPTIMO EPISODIO DE “GEN V”- TEMPORDA 2?

El episodio estará disponible en Prime Video a partir de las 12:00 a.m. (hora del Pacífico, EE. UU.), es decir, en la medianoche de Los Ángeles. Según el país donde vivas, esta hora varía. Te dejo aquí abajo la tabla con los horarios locales actualizados para América Latina y otras regiones clave:

País / Región Hora local de estreno (15 oct) EE. UU. (Pacífico, PT - PDT) 12:00 a.m. EE. UU. (Este, ET - EDT) 3:00 a.m. México (CDMX) 1:00 a.m. Guatemala 1:00 a.m. Honduras 1:00 a.m. El Salvador 1:00 a.m. Nicaragua 1:00 a.m. Costa Rica 1:00 a.m. Panamá 2:00 a.m. Colombia 2:00 a.m. Perú 2:00 a.m. Ecuador 2:00 a.m. Venezuela 3:00 a.m. Bolivia 3:00 a.m. Paraguay 3:00 a.m. Chile 3:00 a.m. Argentina 4:00 a.m. Uruguay 4:00 a.m. Brasil (Brasilia, BRT) 4:00 a.m. España (Madrid) 8:00 a.m. Reino Unido (Londres) 8:00 a.m.

¿DÓNDE VER GEN V ? - LINK OFICIAL

Puedes ver “Gen V” únicamente en Prime Video , la plataforma de streaming de Amazon. Si ya tienes una cuenta de Amazon Prime, no necesitas pagar extra: la serie está incluida.

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 7?

El final del episodio 6 dejó claro que las tensiones están a punto de estallar en Godolkin University. Con Marie, Emma, Jordan y Cate enfrentando sus traumas personales y descubriendo verdades ocultas sobre el origen de los Supes, el episodio 7 promete ser un antes y un después.

También se espera que se intensifique el conflicto entre los Supes y la autoridad, sobre todo con el Ejército de Vought reforzando su control. ¿Quién sobrevivirá? ¿Quién traicionará? ¿Y qué rol juega Marie Moreau en todo esto?

