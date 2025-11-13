¡Los cazafantasmas aterrizan en Amazon Prime Video! Sí, así como lo leíste, la quinta película de la querida franquicia que lleva por título “Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma” se verá en la plataforma de streaming desde el 14 de noviembre de 2025. En esta nota, lo que debes saber sobre este filme que te llevará por una experiencia sobrenatural llena de emoción y humor.

Antes te comento que este filme sirve como como la secuela de “Ghostbusters: Afterlife” (2021); asimismo, se convirtió en la primera cinta de los Cazafantasmas que no es producida por Ivan Reitman, quien dirigió las dos primeras películas, toda vez que falleció en febrero de 2022.

“Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma” nos sumergirá en una experiencia sobrenatural llena de emoción y humor (Foto: Sony Pictures Releasing)

¿DE QUÉ TRATA “GHOSTBUSTERS: APOCALIPSIS FANTASMA”?

En “Ghostbusters: Frozen Empire”, la familia Spengler deja Summerville, Oklahoma, para volver a donde todo comenzó: la icónica estación de bomberos de Nueva York, pero no para apagar incendios, sino para ayudar a los Cazafantasmas originales que montaron un laboratorio ultrasecreto para llevar su caza de espectros a un nivel superior.

La sinopsis oficial de la película señala: “cuando el descubrimiento de un antiguo artefacto desata una fuerza misteriosa y maligna conocida como Death Chill, los Cazafantasmas nuevos y antiguos deben unir fuerzas para proteger su hogar y salvar al mundo de un destino mortal e impredecible que, sin saberlo, podría afectar la historia de la Tierra con una segunda Edad del Hielo”.

En “Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma”, un antiguo artefacto desata una fuerza maligna y sobrenatural (Foto: Sony Pictures Releasing)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “GHOSTBUSTERS: FROZEN EMPIRE”?

Tal como lo mencionamos al inicio, “Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma” llega a Amazon Prime Video el 14 de noviembre de 2025; por tanto, para disfrutar de este filme deberás tener una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Es preciso mencionar que esta cinta se estrenó en marzo de 2024 en cines. Contó con un presupuesto de US$100 millones y recaudó en la taquilla US$201,967,521.

TRÁILER DE “GHOSTBUSTERS: APOCALIPSIS FANTASMA”

En el tráiler de “Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma” vemos a la familia Spengler regresar a la icónica estación de bomberos de la ciudad de Nueva York con el fin de unirse con los Cazafantasmas originales, que ahora tienen un laboratorio de investigación ultrasecreto para llevar al siguiente nivel la cacería de fantasmas; sin embargo, cuando descubren un antiguo artefacto, se desata una fuerza maligna y todo se pondrá de terror.

ELENCO DE “GHOSTBUSTERS: FROZEN EMPIRE”

Mckenna Grace como Phoebe Spengler

Finn Wolfhard como Trevor Spengler

Logan Kim como Podcast

Celeste O’Connor como Lucky Domingo

Carrie Coon como Callie Spengler

Paul Rudd como Gary Grooberson

Bill Murray como el Dr. Peter Venkman

Dan Aykroyd como el Dr. Ray Stantz

Ernie Hudson como el Dr. Winston Zeddemore

William Atherton como Walter Peck

Kumail Nanjiani como Nadeem Razmaadi

Patton Oswalt como Dr. Hubert Wartzki

James Acaster como Dr. Lars Pinfield

Emily Alyn Lind como Melody

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí