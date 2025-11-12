Cada vez que se estrena un nuevo episodio de “Hazbin Hotel”, sus fanáticos se preparan como si fuera un evento especial. La serie creada por Vivienne Medrano (VivziePop) no deja de sorprender por la manera en que mezcla comedia, caos y momentos emocionales en un infierno que, irónicamente, parece más humano que muchos dramas y eso que se trata de una producción animada. Y esta segunda temporada, disponible en Amazon Prime Video, ha subido la apuesta con un conflicto que ya no solo enfrenta a los demonios entre sí, sino también a los ángeles.

Después de lo que vimos en los episodios anteriores, era evidente que la tensión entre Charlie Morningstar, Vaggie, y el nuevo villano en ascenso, Vox, estaba por explotar. Los capítulos 5 y 6, titulados respectivamente “Voice of the People” y “Sweet Betrayal”, marcan un punto de inflexión: el hotel del infierno queda patas arriba, y los lazos entre los personajes comienzan a romperse justo cuando más se necesitan.

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO 5?

El episodio 5 arranca con Vox en la cima de su fama. Su revolución mediática lo ha convertido en la “voz del pueblo”, y eso lo hace aún más peligroso. Mientras tanto, Charlie intenta sin éxito comunicarse con Emily, una de las ángeles que podría ayudarla a detener el caos, pero el cielo está bajo confinamiento total.

Vaggie, por su parte, intenta mantener el Hazbin Hotel a flote, aunque se nota su frustración ante la pasividad de Lucifer, quien sigue tan distraído como siempre, jugando con sus patitos de goma mientras el infierno arde. Aun así, él promete “pensarlo”, y ya sabemos que cuando el rey del infierno dice eso, las cosas pueden salir muy mal o muy bien.

Mientras Vox reúne multitudes y se adueña del escenario con su espectáculo de propaganda, en el cielo Sera mantiene la cuarentena celestial, aunque Emily y Lute comienzan a cuestionarla. La aparición de Pentious, un personaje que muchos creíamos perdido, resulta clave: sus palabras convencen a las ángeles de bajar al infierno para hablar con Charlie.

Pero lo que empieza como un intento de reconciliación termina en desastre. Cuando las ángeles llegan al escenario, Vox las humilla frente a todos, acusándolas de querer restregar su poder. En ese momento, Sera pierde el control y desata su energía divina, provocando el caos total entre los demonios.

Lo más fuerte de este episodio es ver a Charlie perder la fe en su propio proyecto. Tras el desastre, el hotel queda vacío y ella se siente traicionada al descubrir que Vaggie acudió a Lucifer a sus espaldas. La discusión entre ambas es tensa, y Charlie termina echando a su padre del hotel, dejando la sensación de que todo lo que había construido se está derrumbando.

RESUMEN DEL EPISODIO 6

El episodio 6 comienza con Vox encerrado en su estudio, planeando su próximo paso. Descubrimos que su ambición va más allá de dominar el infierno: quiere completar lo que Lilith, la madre de Charlie, empezó hace años. Para lograrlo, busca la ayuda de Carmilla Carmine, una demonio poderosa que dirige una fábrica de armas. Al principio ella se niega, pero la guerra ya está en marcha y termina aceptando su oferta.

Lo interesante es cómo Vox empieza a mostrar su verdadera cara. Manipula a Velvette y Valentino, sus supuestos aliados, y los enfrenta entre sí. Todo lo hace por poder, sin importarle quién caiga en el proceso. Mientras tanto, la noticia de esta nueva alianza llega al Hazbin Hotel, donde Vaggie y Charlie siguen sin ponerse de acuerdo, aunque deciden visitar a Carmilla en un intento desesperado por detener la guerra.

Uno de los giros más duros del capítulo es descubrir que Angel Dust ha sido usado como espía por Vox todo este tiempo. Bajo el control hipnótico del villano, Angel ha estado filtrando información sobre Charlie y el hotel sin saberlo. Cuando finalmente se entera, el golpe emocional es enorme, y aunque intenta mostrarse fuerte, se nota que está destrozado por dentro.

Aunque Vox parece tener todo bajo control, ya se empiezan a notar las grietas entre él, Velvette y Valentino. Las tensiones crecen, y da la impresión de que su alianza no durará mucho. Este trío, conocido como el Vee Trio, podría terminar autodestruyéndose, algo que sin duda afectará el equilibrio del infierno en los próximos episodios.

El capítulo termina con Charlie llamando a su padre, Lucifer, para pedirle ayuda una vez más. Sin embargo, Vox —siempre un paso adelante— ya sabe dónde está y se prepara para actuar. El final deja una sensación amarga: la guerra santa que se avecina no solo enfrentará al cielo y al infierno, sino también a los propios demonios entre sí.

