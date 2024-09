Desde el viernes 20 de septiembre del 2024, los suscriptores de Netflix pueden disfrutar de “His Three Daughters” (en español: “Las tres hijas”), una película que explora las siempre complejas dinámicas familiares. Así, si ya tuviste la oportunidad de ver el largometraje, quizá te quedaste con alguna duda sobre su desenlace. Por ello, en las siguientes líneas, te presento su final explicado (ending explained).

Vale precisar que la película de Netflix está dirigida por Azazel Jacobs y se desarrolla a lo largo de 101 minutos, tiempo en el que conocemos a tres hermanas que se habían distanciado y que, eventualmente, se juntan en un apartamento de Nueva York para cuidar a su padre convaleciente e intentar reparar su relación.

Ellas son Katie (Carrie Coon), una madre controladora de Brooklyn que lidia con una hija adolescente rebelde; Christina (Elizabeth Olsen), de espíritu libre y separada por primera vez de su hija; y Rachel (Natasha Lyonne), una fumadora de marihuana adicta a las apuestas deportivas que, para disgusto de sus hermanastras, nunca se fue del apartamento de su papá.

Las tres comparten una visión del mundo muy distinta, por lo que las seguimos durante tres días volátiles, en los que la muerte acecha, los resentimientos salen a la luz y el amor se cuela entre las grietas de un hogar roto.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “HIS THREE DAUGHTERS”?

ATENCIÓN SPOILERS. Hacia el final de la película de Netflix, la relación de las hermanas comienza a mejorar y Vincent les pide que lo muevan a su sillón favorito en la sala de estar.

Ya instalado allí, para sorpresa de propios y extraños, el hombre se quita su equipo médico y comienza a caminar... hablándole a su herederas en un conmovedor monólogo sobre el amor, la ciudad de Nueva York y la naturaleza de la vida y la muerte.

“Rachel es su hermana. Es mi hija. No la crie como si fuera mía. Ella es mía. Si la sangre influyera, ella habría tenido un padre diferente. Y habrían tenido un papá como el mío. Mi papá era un maldito imbécil. Bueno, ya lo saben. Éramos familia, pero... él no era un padre”, empieza el anciano.

“(A Katie) Tú no tienes idea de lo mucho que le importas a Rachel, de lo mucho que significas para ella. Cuando te mudaste para ir a la universidad, nunca la vi tan triste. Solo cuando su madre se enfermó y nos dejó... Esperaba el día en que ambas se dieran cuenta de por qué pelean tanto. De lo parecidas que son. Quiero que lo intenten cuando muera. Sé que es posible una mejor relación. Estarán unidas después de que muera, más aún por eso. Lo sé”, agrega.

“Christina. Christina... No tuviste lo que necesitabas. Escuché lo que dijiste sobre cuando veíamos películas. Y... ese fue el único momento en que no me ausenté. Nadie más te dio apoyo. No sabes cuánto lo siento. Bueno, tú sólo... Desde el momento en que pudiste caminar, no pareciste necesitar de nadie. Podías quedarte sola. Cuando tu mamá falleció, parecías estar bien. Debí haberme dado cuenta de que no era así, de que también sufrías, pero yo sentía tanto pesar que no lo noté. Después me enamoré de nuevo. Y luego... A tu niña no le faltará nada. Te veo a ti y el amor que sientes por ella, por David, por quien sea que se una a ustedes, si eliges tener más, y te lo agradezco. Te agradezco por hacerlo mejor que yo, por hacer más”, manifiesta de inmediato.

“Todos moriremos arrepintiéndonos de algo. Pero... yo... solo quiero que sepan del amor. Algo que me cambió radicalmente. Me hizo ser... quien soy”, puntualiza Vincent, justo antes de darse cuenta de que -en realidad- murió poco después de sentarse en su sillón, por lo que nunca pudo decirle estas últimas palabras a sus hijas.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “HIS THREE DAUGHTERS”?

Lamentablemente, todo parecía muy bueno para ser verdad. De esta manera, los espectadores recibimos un baldazo de realidad, con Vincent reconociendo que su testimonio solo existió en su mente moribunda.

No obstante, tal como él esperaba, su muerte pacífica parece haber ayudado a sus hijas a hacer las paces de manera definitiva.

Así, las vemos turnándose para sentarse en el sillón de su papá y luego se abrazan con cariño. Christina, entonces, interpreta la canción de cuna “Five Little Ducks”... mientras la película nos muestra la secuencia de ella y Katie despidiéndose de Rachel para regresar a casa.

Esta última, después de la partida de sus hermanas, aprovecha para irse un banco y respirar el aire de Nueva York. Esto, pese a que ahora está libre de las quejas de Katie y bienvenida a fumar dentro del departamento si quiere.

Así, “His Three Daughters” culmina con Rachel recordando ese último momento que compartió con sus hermanas en el sofá, instante en el que cambió las últimas líneas de la letra de la canción con “Papá pato dijo ‘bip, bip, bieeeeep’”, provocando la risas de todas.

“Y todos esos patitos locos volvieron”, agregó Katie. Y, pues, parece que estas “patitas” sí lograron volver a unirse como familia después de lo que vivieron cuidando a su papá.

El póster de "His Three Daughters", película dirigida por Azazel Jacobs que se desarrolla a lo largo de 101 minutos (Foto: Netflix)