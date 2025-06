¿Ahora que terminó la segunda temporada de “The Last of Us” planeas suspender tu suscripción a Max? Déjame decirte que eso sería una pena, por no decir un error si realmente amas ver películas y series de ayer y hoy. Creo firmemente que la de HBO es una de las mejores plataformas de streaming en la actualidad, con un catálogo justo para no nublarte como pasa cuando navegas por Netflix o Prime Video, y con novedades de distintos géneros, que van desde cintas proyectadas recientemente en el cine y series que jamás vas a encontrar en otras redes. ¡Tienen hasta tiburones entre sus contenidos más populares!

Hoy por hoy, la película más vista de Max es de tiburones, aunque con un enfoque distinto al que nos tiene acostumbrado el séptimo arte. En primer lugar, el filme está ambientado en 1946, en Australia, pero en aguas dulces. En segundo, los tiburones no son la principal amenaza, sino los mismos humanos. La película se llama “Terror en el río” (“Fear Below”, en su idioma original) y está siendo más vista que otros títulos recientes que también llegaron al streaming como “Kraven el cazador” o “Robot salvaje”.

Ambientada a lo largo de un río que más bien parece un lago, “Terror en el río” reúne a un grupo de buzos que recibe el encargo de rescatar la carga de un camión que accidentalmente cae al río, sin sospechar que esas aguas son custodiadas por un tiburón de 4 metros de largo. Aunque esa no es la única trampa en esta historia: los buzos tampoco saben que en sí deben recuperar varias decenas de lingotes de oro robados. Sus empleadores son unos mafiosos que planean matarlos una vez cumplan su trabajo.

Ahora quizá te preguntes: ¿qué hace un tiburón en un río? Eso tiene una explicación. No se trata de ninguna equivocación ni de nada antinatural. El animal es un tiburón sarda, o lamia, que es una especie que tolera el agua dulce. Incluso la película explica muy bien el origen de la bestia, sin sorprenderse tanto por su presencia como por la decisión del equipo de sumergirse de todas formas en el agua.

Jacob Junior Nayinggul es Jimmy y Hermione Corfield es Clara en "Terror en el río". Ellos son dos de los buzos que se sumergen en las aguas sin sospechar que un tiburón los acecha (Foto: Bronte Pictures)

“Terror en el río” ha sido dirigida por Matthew Holmes y es protagonizada por la actriz británica Hermione Corfield, a quien quizá reconozcas de “Orgullo, prejuicio y zombies” o “Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi”.

¿La recomiendo? Sí. A lo largo de casi 1 hora y media tiene momentos de terror, acción e intriga. Además, la historia es original, tanto por la ubicación como por el grado de importancia que se le da al tiburón, que termina siendo una pieza de accesorio para abordar una trama más grande, la de la ambición desmedida que sacrifica hasta al más inocente. No te digo que es un gran título, que sea el “Tiburón” de nuestros tiempos, pero al menos es valiente al recoger un recurso archiconocido y llevarlo por una seda diferente.

Póster oficial de "Terror en el río", la película que enfrenta a unos valientes buzos con un tiburón (Foto: Bronte Pictures)

FICHA TÉCNICA DE “TERROR EN EL RÍO”

Director: Matthew Holmes

Guion: Matthew Holmes y Gregory Moss

Producción: Blake Northfield y Michael Favelle

Elenco:

Hermione Corfield - Clara Bennett

Jake Ryan - Dylan “Bull” Maddock

Jacob Junior Nayinggul - Jimmy Barriakada

Arthur Angel - Ernie Morgan

Josh McConville - Janusz Wojcik

Clayton Watson - Bob Drummond

Maximillian Johnson - Shaun Cullen

Will Fletcher - Sargento Potter

Kevin Dee - Dwight Lewis

Fecha de estreno: 15 de mayo de 2025

Duración: 85 minutos

País: Australia

Clasificación: 16+

