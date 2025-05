Si estás buscando reírte sin parar, hay una comedia que está disponible en Apple TV+, la cual satiriza Hollywood y al mundo cinematográfico. ¿Qué están dispuestos hacer los estudios para mantenerse a flote en la industria? Aunque suene cruel, muchas veces hacen hasta lo inimaginable para que sus compañías empiecen a escalar y si llegan a la cima, mantenerse a como dé lugar.

Debido a estas razones, la plataforma de streaming llevó a la pantalla una serie que realiza una sátira del mundo del espectáculo. ¿Sabes de cuál se trata? De nada más y nada menos que “The Studio”, que es considerada como la mejor producción cómica de este 2025.

Seth Rogen es el protagonista de la comedia "The Studio", donde interpreta a Matt Remick (Foto: Coytesville Productions / Point Grey Pictures / Lionsgate Television) ×

La trama. “The Studio” nos presenta a Matt Remick, el nuevo director del estudio de cine Continental, quien junto a su equipo está desesperado por obtener la aprobación de las celebridades, para ello busca el equilibrio entre las exigencias corporativas y las aspiraciones creativas con el fin de seguir produciendo películas atractivas.

Y no es para menos, ya que él intenta salvar por todos los medios a su estudio de entrar a crisis financiera; tomando en cuenta que esta industria experimenta rápidos cambios sociales y económicos, debe abordar este desafío con hilarantes propuestas.

En "The Studio", Matt Remick busca la aprobación de las celebridades de Hollywood (Foto: Coytesville Productions / Point Grey Pictures / Lionsgate Television) ×

El elenco. Entre los actores de esta serie cómica están: Seth Rogen como Matt Remick, Catherine O’Hara como Amy, Ike Barinholtz como Sal Seperstein, Chase Sui Wonders como Quinn, Kathryn Hahn como Maya y Bryan Cranston como Griffin Mill. También forman parte del elenco Keyla Monterroso Mejia, Dewayne Perkins y Rebecca Hall.

Cameos. Esta producción cuenta con las apariciones de grandes estrellas interpretándose a ellos mismo. Así tenemos: Paul Dano, Zac Efron, Zack Snyder, Ron Howard, Zoë Kravitz, Martin Scorsese, Charlize Theron, Steve Buscemi, Olivia Wilde, Adam Scott, Peter Berg y otros más.

Matt Remick con su equipo de trabajo se ponen en situaciones extremas tratando de sacar adelante su compañía en "The Studio" (Foto: Coytesville Productions / Point Grey Pictures / Lionsgate Television) ×

Episodios. “The Studio” tiene un total de 10 episodios. Después de su estreno, el 26 de marzo, fecha en la que se lanzó dos capítulos, cada miércoles llega un nuevo episodio. El final llegará el 21 de mayo.

¿Cómo ver la serie? Para ver la comedia, solamente necesitas una suscripción a Aplle TV+. Recuerda que cada episodio de “The Studio” se emite los miércoles a las 12:00 a.m. (hora del Pacífico - PT) y a las 3:00 a.m. (Hora del Este - ET).

Recepción. En el sitio web Rotten Tomatoes, “The Studio” tiene un índice de aprobación del 95% basado en 103 reseñas, con una calificación promedio de 8.3/10.

Mira aquí el tráiler de “The Studio”

