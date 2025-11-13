Si estás buscando una serie para disfrutar en Netflix, quizá quieras darle una oportunidad a una producción—basada en hechos reales—que narra la historia vigésimo presidente de los Estados Unidos y su mayor admirador, un hombre que acabaría asesinándolo. ¿Quieres saber más sobre esta llamativa obra? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que la producción se compone de 4 episodios en total, los cuales cuentan con las destacadas actuaciones de estrellas de la talla de Michael Shannon, Matthew Macfadyen, Nick Offerman y Bradley Whitford, por solo mencionar algunos nombres.

Además, se sabe que fue creada por Mike Makowsky, tomando como referencia la novela “Destiny of the Republic” de Candice Millard.

Esta serie no es otra que "Death by Lightning" (en español: “Muerte por un rayo”), la cual—según FlixPatrol—lidera la lista de títulos más vistos de Netflix USA en estos momentos.

¿DE QUÉ TRATA “DEATH BY LIGHTNING”?

“Death by Lightning” sigue dos líneas narrativas paralelas que eventualmente convergen de manera trágica.

En primer lugar, conocemos a James A. Garfield (Michael Shannon), un hombre que ascendió desde la pobreza absoluta hasta convertirse en presidente.

Por otro lado, nos encontramos con Charles J. Guiteau (Matthew Macfadyen), un abogado fracasado, con serios problemas mentales, que creía haber desempeñado un papel fundamental en la victoria electoral de Garfield.

Entonces, cuando el presidente no le otorga el puesto que creía merecer, Guiteau decide cambiar el destino del gobernante de forma definitiva.

MIRA EL TRÁILER DE “DEATH BY LIGHTNING”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “DEATH BY LIGHTNING”?

A continuación, repasa la lista de intérpretes que conforman el elenco principal de la serie de Netflix.

Michael Shannon como el presidente James A. Garfield​

como el presidente James A. Garfield​ Matthew Macfadyen como el abogado Charles J. Guiteau​

como el abogado Charles J. Guiteau​ Betty Gilpin como Lucretia “Crete” Garfield​

como Lucretia “Crete” Garfield​ Nick Offerman como el vicepresidente Chester A. Arthur

como el vicepresidente Chester A. Arthur Bradley Whitford como James Blaine

como James Blaine Shea Whigham como Roscoe Conkling

como Roscoe Conkling Paula Malcomson como Franny Scoville​

como Franny Scoville​ Vondie Curtis-Hall como Frederick Douglass

¿CÓMO VER “DEATH BY LIGHTNING”?

Desde el pasado jueves 6 de noviembre del 2025, la miniserie “Death by Lightning” está disponible a nivel global en Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

El póster de "Death by Lightning", serie creada por Mike Makowsky que se desarrolla a lo largo de 4 episodios en total (Foto: Netflix)

