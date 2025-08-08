Si eres suscriptor de Netflix y estás buscando una película para disfrutar en tu próxima maratón frente a la TV, quizá quieras darle una oportunidad a un thriller dramático que acaba de llegar a la plataforma de la “N” roja y que, según FlixPatrol, ya forma parte del Top 10 de títulos más vistos del servicio de streaming. ¿Te gustaría saber de qué trata y otros detalles sobre la producción? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la cinta está dirigida por Rupert Wyatt y se desarrolla a lo largo de 110 minutos de metraje.

Además, en el elenco, nos encontramos con figuras como Mark Wahlberg, John Goodman y la ganadora del Oscar Brie Larson.

La película a la que me refiero es "El apostador" (también conocida como “El jugador“ y en su idioma original: ”The Gambler“), la cual se estrenó en cines hace más de 10 años (exactamente, en el 2014).

¿DE QUÉ TRATA “EL APOSTADOR”?

"El apostador" narra la historia de Jim Bennett, un profesor con enormes deudas de juego que lo apuesta todo cuando pide un préstamo a un mafioso y ofrece su propia vida como garantía.

Siempre un paso por delante, Bennett enfrenta a su acreedor con el operador de una red de apuestas ilegales y deja atrás su disfuncional relación con su rica madre.

Y es que nuestro protagonista juega a dos bandas, sumergiéndose en un mundo ilícito, mientras llama la atención de Frank, un prestamista que se interesa paternalmente por el futuro de Bennett.

Así, a medida que su relación con una estudiante se profundiza, Bennett deberá correr el riesgo definitivo para tener una segunda oportunidad...

MIRA EL TRÁILER DE “EL APOSTADOR”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EL APOSTADOR”?

A continuación, conoce a los integrantes del reparto principal de "El apostador":

Mark Wahlberg como Jim Bennett

John Goodman como Frank “Little Frank”

Brie Larson como Amy Phillips

Michael K. Williams como Neville Baraka

Jessica Lange como Roberta

Andre Braugher como Dean Fuller

Anthony Kelley como Lamar Allen

Alvin Ing como Lee

Domenick Lombardozzi como Ernie “Big Ernie”

Emory Cohen como Dexter

¿CÓMO VER “EL APOSTADOR”?

Debes tener en cuenta que -en estos momentos- "El apostador" forma parte del catálogo de Netflix en Latinoamérica.

Por lo tanto, si te encuentras en este territorio, tan solo debes contar con una suscripción activa al servicio de streaming para ver la película.

Fuera de América Latina, tienes la opción de comprar y/o alquilar la cinta en portales como iTunes, Google Play y Amazon.

El póster de "El apostador", película del año 2014 que se desarrolla a lo largo de 110 minutos de metraje (Foto: Paramount Pictures)

