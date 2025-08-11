Prepárate para una montaña rusa emocional teñida de rojo. La temporada 3 de la serie surcoreana “El juego del calamar” lo tiene todo: sacrificio, traición, moralidad al borde del colapso y, de paso, cierra con broche de oro una de las historias más impactantes de Netflix. El final ha sido tan sorprendente que, pese a que ya pasaron varias semanas desde su lanzamiento, todavía genera conversación en todo el mundo.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

En esta entrega final, Seong Gi-hun regresa a los juegos con un solo propósito: destruir la organización desde adentro. La tensión está al máximo cuando los desafíos se vuelven mortales, los límites de la humanidad se desdibujan y el antagonista, Hwang In-ho, el Líder, revela sus planes más siniestros.

Seong Gi-hun es el protagonista de la popular serie "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

Como muestra del choque entre compasión y brutalidad, Gi-hun se sacrifica para salvar a una bebé, transformándose en mártir y enviando un mensaje poderoso: “No somos caballos, somos personas”.

Es una temporada imperdible porque no es solo adrenalina y escenarios espeluznantes, sino una crítica profunda al sistema capitalista disfrazado de juego infantil. Además, el final deja puertas entreabiertas para posibles expansiones —una reclutadora aparece ante un nuevo ámbito de juegos, con la figura de Cate Blanchett insinuando más apenas que un final definitivo.

El sacrificio final de Gi-hun dejó a muchos con el corazón en la garganta, convirtiendo su muerte en un símbolo que trasciende ficción. Según el creador Hwang Dong-hyuk, hubo planes originales menos dramáticos, pero el contexto global merecía una conclusión que impactara y quedara grabada en la memoria colectiva.

¿QUIÉNES SON PARTE DEL REPARTO DE LA TEMPORADA 3 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

Retoman sus papeles: Lee Jung-jae como Gi-hun, Lee Byung-hun como el Líder In-ho, y Wi Ha-joon como el hermano policía Jun-ho.

Se suman nuevos rostros como Im Si-wan, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-shim, Jo Yu-ri, Kang Ha-neul y otros, que amplían el universo y la representación emocional del relato.

EL TRAILER DE LA TEMPORADA 3 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”

¿DÓNDE Y CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

La serie está disponible exclusivamente en Netflix. Los precios actuales en Estados Unidos son:

Plan Estándar con anuncios: US$7.99/mes

Plan Estándar sin anuncios: US$17.99/mes

Plan Premium (4K + HDR): US$24.99/mes

En “El juego del calamar” no se trata solo de competir por dinero, sino de cuestionar qué somos capaces de hacer por un futuro mejor. La serie termina con una de las escenas más memorables del streaming, mezclando acción, ideología y resonancia emocional.

